Mansfield – Arsenal: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (7 marca) mecz 1/8 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Mansfield – Arsenal, gdzie oglądać?

W 1/8 finału Pucharu Anglii zobaczymy mecz Mansfield – Arsenal. Zespół gości liczy na końcowy triumf w tych rozgrywkach. Droga do zrealizowania tego celu jest coraz krótsza, ale wciąż kręta. Pojedynek z reprezentantem League One wygląda na łatwe zadanie, ale gospodarze nie mają nic do stracenia, co może być ich atutem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź meczu Mansfield – Arsenal

Mansfield – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Mansfield – Arsenal nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.

Mansfield – Arsenal, transmisja online

Mecz 1/8 finału Pucharu Anglii z udziałem Mansfield i Arsenalu będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Jonasz Zassowski i Michał Kruczkowski.

Mansfield – Arsenal, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Mansfield

Wygrana Arsenalu Wygrana Mansfield

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Mansfield – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Arsenal. Współczynnik na sukces gości to 1.08, przy kursie 19.00 na wygraną Mansfield.

Mansfield Arsenal 17.0 9.00 1.13 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 marca 2026 09:03

Gdzie oglądać mecz Mansfield – Arsenal? Spotkanie Mansfield – Arsenal będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Mansfield – Arsenal? Mecz odbędzie się już w sobotę (7 marca) o godzinie 13:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.