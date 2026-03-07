Mansfield – Arsenal, gdzie oglądać?
W 1/8 finału Pucharu Anglii zobaczymy mecz Mansfield – Arsenal. Zespół gości liczy na końcowy triumf w tych rozgrywkach. Droga do zrealizowania tego celu jest coraz krótsza, ale wciąż kręta. Pojedynek z reprezentantem League One wygląda na łatwe zadanie, ale gospodarze nie mają nic do stracenia, co może być ich atutem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Mansfield – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Mansfield – Arsenal nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji.
Mansfield – Arsenal, transmisja online
Mecz 1/8 finału Pucharu Anglii z udziałem Mansfield i Arsenalu będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport. Rywalizację skomentują Jonasz Zassowski i Michał Kruczkowski.
Mansfield – Arsenal, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy jako faworyta sobotniej rywalizacji wskazują Arsenal. Współczynnik na sukces gości to 1.08, przy kursie 19.00 na wygraną Mansfield.
Spotkanie Mansfield – Arsenal będzie będzie transmitowane wyłącznie online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji TVP Sport.
Mecz odbędzie się już w sobotę (7 marca) o godzinie 13:15.
