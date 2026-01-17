Manchester United - Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (17 stycznia) mecz 22. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester United – Manchester City, gdzie oglądać?

W 22. kolejce Premier League na Old Trafford zaplanowano derby Manchesteru. Stawką meczu Manchester United – Manchester City są nie tylko trzy punkty, ale i prestiż wiążący się z pokonaniem lokalnego rywala. Tego uczucia w tym sezonie zdążył już zaznać zespół Pepa Guardioli. Michael Carrick i spółka postarają się wykorzystać atut własnego boiska do sprawienia niespodzianki. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester United – Manchester City

Manchester United – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Michał Gutka.

Manchester United – Manchester City, transmisja online

Mecz 22. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru United i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester United – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Manchesteru United 64%

Remis 9%

Wygrana Manchesteru City 27% 11+ Votes

Manchester United – Manchester City, kursy bukmacherskie

Wyraźny faworyt sobotnich derbów to Manchester City. Uświadamia to kurs 1.88 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że Manchester United zdoła sprawić niespodziankę, wygraną gospodarzy możesz zagrać po kursie 3.80. Współczynnik na remis to natomiast 3.93.

Manchester United Manchester City 3.50 3.90 2.20 Odds are subject to change. Last updated 17 stycznia 2026 12:58

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Manchester City? Spotkanie Manchester United – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Manchester City? Mecz odbędzie się już w sobotę (17 stycznia) o godzinie 13:30.

