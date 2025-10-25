Manchester United – Brighton transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (25 października) mecz 9. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Casemiro

Manchester United – Brighton, gdzie oglądać?

W 9. kolejce rozgrywek Premier League o trzecie zwycięstwo z rzędu rywalizować będzie Manchester United. Popularne Czerwone Diabły postarają się o to na legendarnym Old Trafford, gdzie tym razem stawi się Brentford. Gospodarze uznawani są za faworyta tej potyczki, ale komplet punktów dla ekipy Rubena Amorina to wcale nic pewnego. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Manchester United – Brighton

Manchester United – Brighton, transmisja w TV

Spotkanie Manchester United – Brighton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Manchester United – Brighton, transmisja online

Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester United – Brighton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru United

Remis

Wygrana Brighton Wygrana Manchesteru United 0%

Remis 0%

Wygrana Brighton 100% 3+ Votes

Manchester United – Brighton, kursy bukmacherskie

Według ekspertów i bukmacherów jako faworyta powinniśmy traktować Manchester United, którego zwycięstwo można zagrać po kursie 2.05. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty sięgnie Brighton, możesz zagrać takie zdarzenie po kursie 3.40. Niewiele wyżej wyceniono potencjalny podział punktów na Old Trafford.

Manchester United Brighton 2.05 3.80 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 16:00 .

Gdzie oglądać mecz Manchester United – Brighton? Starcie Manchester United – Brighton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester United – Brighton? Mecz odbędzie się już w sobotę (25 października) o godzinie 18:30.

