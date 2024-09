Manchester City – Watford FC: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (24.09.2024)

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City – Watford: gdzie oglądać?

We wtorek na Etihad Stadium Manchester City zmierzy się z Watfordem w meczu trzeciej rundy Pucharu Ligi Angielskiej. Dla fanów gości starcie z The Citizens może przywołać gorzkie wspomnienia. W ostatnich pięciu bezpośrednich spotkaniach drużyna Pepa Guardioli strzeliła 26 goli. Chociaż piłkarze Man City triumfował w Pucharze Ligi aż osiem razy, to ostatni raz sięgnęli po to trofeum w sezonie 2020/21. Sprawdź także kursy bukmacherskie na mecz Manchester City – Watford FC.

Man City – Watford: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Manchesterem City a Watfordem nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji.

Man City – Watford: stream online

Mecz na Etihad Stadium będzie dostępny wyłącznie za pośrednictwem platformy Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20:45.

Man City – Watford: kto wygra

Kto wygra mecz w Pucharze Ligi Angielskiej?

Remis

Watford

Man City – Watford: kursy bukmcherskie

Przy okazji tego meczu polecam skorzystać z oferty bukmachera Superbet. Kurs na zwycięstwo Manchesteru City wynosi około 1.15. Remis wyceniono na poziomie mniej więcej 8.60. Natomiast za triumf Watfordu bukmacherzy oferują kurs około 18.00. Czy dojdzie do sensacji na Etihad Stadium? Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Manchester City Watford 1.13 8.60 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 09:40 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Watford FC? Mecz będzie można obejrzeć na platformie streamingowej Viaplay.

Kiedy odbędzie się spotkanie Manchester City – Watford FC? Spotkanie zostanie rozegrane we wtorek (24 września) o godzinie 20:45.

