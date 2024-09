Manchester City – Watford: typy, kursy, zapowiedź (24.09.2024)

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pep Guradiola

Manchester City – Watford

Manchester City – Watford: przewidywania

W ramach meczu EFL Cup Manchester City na własnym terenie podejmie zespół Watfordu. Nie ma co się zbędnie łudzić, faworyt tego starcia jest jeden i wskaże go nawet dziecko z zamkniętymi oczami. Nawet jeśli Pep Guardiola zdecyduje się dać odpocząć podstawowej jedenastce i kompletnie pozmienia skład, to i tak Obywatele są murowanym kandydatem do zwycięstwa i to nie tylko w tym meczu, ale w i całym pucharze. Właściwie pytanie brzmi, jak dużo goli zdobędą gospodarze. Mój typ na to spotkanie: Powyżej 2,5 gola Manchesteru City.

Manchester City – Watford: ostatnie wyniki

Nie ma co ukrywać, lepszym zespołem w lepszej formie jest Manchester City. W ostatnim ligowym meczu gracze Pepa Guardioli mierzyli się w hitowym starciu – według wielu o mistrzostwo Anglii – z Arsenalem. W samej końcówce meczu Obywatelom udało się doprowadzić do remisu i mecz zakończył się wynikiem 2:2. Wcześniej w środku tygodnia zremisowali oni z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów.

Jeśli chodzi zaś o Watford, to oni w ostatnich pięciu meczach Championship zanotowali tylko siedem punktów. Obecnie zajmują ósme miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów po sześciu meczach. Ostatnio przegrali jednak z Norwich City aż 1:4.

Manchester City – Watford: historia

Zespoły te nie miły okazji ze sobą rywalizować od kilku już lat. Ostatni pojedynek pomiędzy nimi miał miejsce w kwietniu 2022 roku, kiedy to Manchester City wygrał pewnie, aż 5:1. Ogólnie jak można się domyśleć, bilans Obywateli w starciach z Watfordem jest zdecydowanie na korzyść mistrzów Anglii. Żeby znaleźć ostatnie punkty wtorkowych gości trzeba cofnąć się aż do 2006 roku. Wówczas w meczu Premier League padł wynik 0:0.

Manchester City – Watford: kto wygra?

Manchester City – Watford: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty czołowego w Polsce bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych. W tym meczu faworyt jest tylko jeden, a kurs w wysokości około 1.15 na zwycięstwo Manchesteru City traktować trzeba jako i tak wysoki, bowiem różnica klas obu drużyn jest widoczna aż nadto. Remis wyceniany jest na około 8.00, zaś zwycięstwo ekipy Watfordu na aż 16.00.

Manchester City – Watford: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać na platformie streamingowej Viapaly. Początek rywalizacji we wtorek 24 września 2024 roku o godzinie 20:45.

