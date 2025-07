Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Gdzie oglądać Wimbledon?

Wimbledon można oglądać na żywo na kanałach Polsatu Sport oraz w Polsat BOX GO. Jednak jest to możliwe również za darmo w usłudze STS TV. Dostęp do darmowej transmisji można uzyskać tuż po rejestracji konta z kodem GOAL. Platforma umożliwia komfortowe oglądanie na urządzeniach mobilnych oraz laptopach i komputerach.

Jak oglądać w STS TV? Krok po kroku

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Przejdź do zakładki „zakłady live" i wybierz interesujący mecz!

Gdzie oglądać Wimbledon 2025? Transmisja TV

Transmisje wszystkich meczów Wimbledonu 2025 są dostępne na kanałach Polsatu Sport. Stacja zrelacjonuje spotkania każdej rundy aż do finału, ale żeby móc je obejrzeć, należy wykupić odpowiedni pakiet.

Finał Wimbledonu kobiet 2025

W finale Wimbledonu 2025 kobiet zmierzą się Iga Świątek i Amanda Anisimowa. Początek pojedynku zaplanowano na godzinę 17:00 czasu polskiego. Według notowań bukmacherów wyraźną faworytką jest Polka.

