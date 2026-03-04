REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Manchester City – Nottingham Forest, gdzie oglądać?
W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Nottingham Forest. Zespół Pepa Guardioli wciąż jest w grze o mistrzostwo Anglii i nie może pozwolić sobie na wpadki, a za takową uznawana byłaby strata punktów w środowym meczu. Rywal Obywateli wygrał zaledwie dwa z dziesięciu ostatnich spotkań. Czy przełamanie nastąpi w Manchesterze? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Manchester City – Nottingham Forest, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Nottingham Forest obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Manchester City – Nottingham Forest, transmisja online
Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Nottingham Forest i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Nottingham Forest, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City
- Remis
- Wygrana Nottingham Forest
0 Votes
Manchester City – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.44, przy współczynniku 7.20 na wygraną Nottingham Forest. Remis wyceniono kursem 4.75.
Spotkanie Manchester City – Nottingham Forest będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (4 marca) o godzinie 20:30.
