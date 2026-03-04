Manchester City - Nottingham Forest: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (4 marca) mecz 29. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Omar Marmoush

Manchester City – Nottingham Forest, gdzie oglądać?

W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Nottingham Forest. Zespół Pepa Guardioli wciąż jest w grze o mistrzostwo Anglii i nie może pozwolić sobie na wpadki, a za takową uznawana byłaby strata punktów w środowym meczu. Rywal Obywateli wygrał zaledwie dwa z dziesięciu ostatnich spotkań. Czy przełamanie nastąpi w Manchesterze? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Manchester City – Nottingham Forest, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Nottingham Forest obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Manchester City – Nottingham Forest, transmisja online

Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Nottingham Forest i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.44, przy współczynniku 7.20 na wygraną Nottingham Forest. Remis wyceniono kursem 4.75.

Manchester City Nottingham Forest 1.41 4.80 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2026 17:06

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Nottingham Forest? Spotkanie Manchester City – Nottingham Forest będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Nottingham Forest? Mecz odbędzie się już w środę (4 marca) o godzinie 20:30.

