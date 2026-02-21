Manchester City - Newcastle: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (21 lutego) mecz 27. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Bernardo Silva

Manchester City – Newcastle, gdzie oglądać?

W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Newcastle. Będzie to już czwarty bezpośredni mecz drużyn w sezonie 2025/2026. Dotychczasowy bilans jest korzystny dla gospodarzy sobotniego spotkania, którzy wygrali w dwóch z trzech konfrontacji. Goście postarają się o poprawę tej statystyki. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Newcastle

Manchester City – Newcastle, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Newcastle obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Manchester City – Newcastle, transmisja online

Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Newcastle będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Newcastle, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Newcastle Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Newcastle 0 Votes

Manchester City – Newcastle, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.55, przy współczynniku 5.40 na wygraną Newcastle. Remis wyceniono kursem 4.80.

Manchester City Newcastle 1.58 4.90 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 lutego 2026 22:07

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Newcastle? Spotkanie Manchester City – Newcastle będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Newcastle? Mecz odbędzie się już w sobotę (21 lutego) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.