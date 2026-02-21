Manchester City – Newcastle, gdzie oglądać?
W 27. kolejce Premier League zaplanowano mecz Manchester City – Newcastle. Będzie to już czwarty bezpośredni mecz drużyn w sezonie 2025/2026. Dotychczasowy bilans jest korzystny dla gospodarzy sobotniego spotkania, którzy wygrali w dwóch z trzech konfrontacji. Goście postarają się o poprawę tej statystyki. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Newcastle
Manchester City – Newcastle, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Newcastle obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Manchester City – Newcastle, transmisja online
Mecz 27. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Newcastle będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Newcastle, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City
- Remis
- Wygrana Newcastle
0 Votes
Manchester City – Newcastle, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.55, przy współczynniku 5.40 na wygraną Newcastle. Remis wyceniono kursem 4.80.
Spotkanie Manchester City – Newcastle będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (21 lutego) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.