Manchester City – Galatasaray: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (28 stycznia) mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Phil Foden

Manchester City – Galatasaray, gdzie oglądać?

W 8. kolejce Ligi Mistrzów zobaczymy mecz Manchester City – Galatasaray. Ta angielsko-turecka rywalizacja może wiele namieszać w kwestii końcowych rozstrzygnięć w tabeli fazy ligowej. Gospodarze są w grze o bezpośrednią kwalifikację do 1/8 finału. Z kolei przyjezdnym grozi eliminacja z rozgrywek. Kto zrealizuje swój cel w tym meczu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Galatasaray

Manchester City – Galatasaray, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Galatasaray obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 6. Spotkanie skomentują Szymon Przedpełski i Michał Gutka.

Manchester City – Galatasaray, transmisja online

Mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Manchesteru City i Galatasaray będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester City – Galatasaray, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Galatasaray Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Galatasaray 0 Votes

Manchester City – Galatasaray, kursy bukmacherskie

Wygraną Manchesteru City możesz zagrać po kursie 1.24, podczas gdy zwycięstwo Galatasaray wyceniono współczynnikiem 10.00. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 7.40.

Manchester City Galatasaray Stambuł 1.24 7.40 10.0 Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Galatasaray? Spotkanie Manchester City – Galatasaray będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 6, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Galatasaray? Mecz odbędzie się już we środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.