Manchester City - Exeter City: transmisja i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (10 stycznia) mecz 1/32 finału FA Cup.

PressFocus Na zdjęciu: James Trafford

Manchester City – Exeter City, gdzie oglądać?

Od etapu 1/32 finału do Pucharu Anglii przystępują reprezentanci Premier League. W tej fazie rozgrywek swoją walkę o wygranie trofeum rozpoczyna między innymi Manchester City. Pep Guardiola może mówić o szczęściu w losowaniu, ponieważ jego zespół będzie gospodarzem spotkania z grającym w League One, Exeter City. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Exeter City

Manchester City – Exeter City, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Exeter City nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Posiadają prawa telewizyjne telewizja publiczna, nie zdecydowała się na emisję tego meczu w TV.

Manchester City – Exeter City, transmisja online

Mecz 1/32 finału Pucharu Anglii z udziałem Manchesteru City i Exeter City będzie można oglądać online. Wystarczy odwiedzić stronę internetową sport.tvp.pl lub skorzystać z aplikacji TVP Sport.

Manchester City – Exeter City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Wygrana Exeter City Wygrana Manchesteru City

Wygrana Exeter City 0 Votes

Manchester City – Exeter City, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy niemal wykluczają scenariusz zakładający brak wygranej Manchesteru City. Ich zwycięstwo wyceniono kursem 1.05. podczas gdy sukces Exeter City wiąże się ze współczynnikiem aż 25.00.

Manchester City Exeter 1.05 14.0 25.0 Odds are subject to change. Last updated 10 stycznia 2026 12:52

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Exeter City? Spotkanie Manchester City – Exeter City będzie transmitowane wyłącznie online, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz aplikacji TVP Sport. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Exeter City? Mecz odbędzie się już w sobotę (10 stycznia) o godzinie 15:00.

