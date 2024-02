Manchester City - Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W sobotnim hicie 25. kolejki Premier League Manchester City zmierzy się z Chelsea. To obowiązkowa pozycja dla każdego fana angielskiej piłki. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji. Początek o godzinie 18:30..

Manchester City – Chelsea, gdzie oglądać

Manchester City pewnie zmierza w kierunku mistrzostwa Premier League. Obywatele choć są na drugim miejscu to mogą przeskoczyć Liverpool po zwycięstwie w zaległym spotkaniu. Potrzebują do tego też wygranej z Chelsea. Sobotni hit angielskiej ekstraklasy zapowiada się niezwykle emocjonująco, ale ma zdecydowanego faworyta i jest nim ekipa z Etihad Stadium. The Blues rozgrywają kolejny rozczarowujący sezon.

Manchester City – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Starcie Manchester City – Chelsea nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny jedynie online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:30.

Manchester City – Chelsea, transmisja online

Pojedynek Obywateli z The Blues będzie dostępny na żywo tylko w aplikacji Viaplay, która jest dostępna między innymi na urządzenia mobilne oraz Smart TV. Aby obejrzeć to widowisko należy wykupić wcześniej miesięczną subskrypcję.

Manchester City – Chelsea, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania jest oczywiście Manchester City. Na uwagę zasługuję natomiast bardzo wysoki kurs na zwycięstwo Chelsea, który wynosi 8,00.

Manchester City Chelsea 1.37 5.60 8.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2024 07:11 .

Gdzie obejrzeć mecz Manchester City – Chelsea? Mecz będzie dostępny jedynie online na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Manchester City – Chelsea? Mecz rozpocznie się w sobotę 17 lutego, o godzinie 18:30.

