Manchester City – Chelsea FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (04.01.2026)

Manchester City - Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (4 stycznia) mecz 20. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Manchester City – Chelsea, gdzie oglądać?

W 20. kolejce Premier League hitem kolejki będzie niedzielne szlagierowe starcie na Etihad Stadium. W meczu z udziałem angielskich potęg zaliczających się do grona Big Six, Manchester City podejmie na Eithad Stadium Chelsea. Pep Guardiola i spółka rywalizują o mistrzostwo Anglii, więc strata punktów kosztowałaby ich wiele. Mniej do stracenia mają The Blues, którzy niedawno rozstali się z Enzo Mareską. Czy londyńczycy zdołają zaskoczyć Obywateli? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Chelsea

Manchester City – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.

Manchester City – Chelsea, transmisja online

Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Manchesteru City 67%

Remis 0%

Wygrana Chelsea 33% 3+ Votes

Manchester City – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy ustalili kurs na wygraną Fulham na poziomie 4.00. Potencjalna wygrana tej drużyny nie byłaby zatem sensacją, ale i tak zostałaby odebrana jako niemała niespodzianka. Współczynnik na zwycięstwo Liverpoolu to 2.05. Z kolei remis można zagrać po kursie 3.65.

Manchester City Chelsea 1.65 4.45 5.30 Odds are subject to change. Last updated 4 stycznia 2026 16:42

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Chelsea? Spotkanie Manchester City – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Chelsea? Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 18:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.