Manchester City – Chelsea FC: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (04.01.2026)

Manchester City – Chelsea, gdzie oglądać?
W 20. kolejce Premier League hitem kolejki będzie niedzielne szlagierowe starcie na Etihad Stadium. W meczu z udziałem angielskich potęg zaliczających się do grona Big Six, Manchester City podejmie na Eithad Stadium Chelsea. Pep Guardiola i spółka rywalizują o mistrzostwo Anglii, więc strata punktów kosztowałaby ich wiele. Mniej do stracenia mają The Blues, którzy niedawno rozstali się z Enzo Mareską. Czy londyńczycy zdołają zaskoczyć Obywateli? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Chelsea
Manchester City – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Manchester City – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Michał Gutka.
Manchester City – Chelsea, transmisja online
Mecz 20. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Manchester City – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Manchesteru City 67%
- Remis 0%
- Wygrana Chelsea 33%
3+ Votes
Manchester City – Chelsea, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy ustalili kurs na wygraną Fulham na poziomie 4.00. Potencjalna wygrana tej drużyny nie byłaby zatem sensacją, ale i tak zostałaby odebrana jako niemała niespodzianka. Współczynnik na zwycięstwo Liverpoolu to 2.05. Z kolei remis można zagrać po kursie 3.65.
Spotkanie Manchester City – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (4 stycznia) o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.