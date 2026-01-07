Manchester City - Brighton: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (7 stycznia) mecz 21. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Jeremy Doku

Manchester City – Brighton, gdzie oglądać?

W 21. kolejce Premier League o premierowe zwycięstwo w 2026 roku zagra Manchester City. Rywalem podopiecznych Pepa Guardioli na Etihad Stadium będzie Brighton. Z perspektywy gospodarzy to korzystne okoliczności do podniesienia z murawy kompletu punktów. Drużyna gości zdążyła już jednak pokonać Obywateli w tym sezonie. Czy w środę dojdzie do powtórki? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Manchester City – Brighton

Manchester City – Brighton, transmisja w TV

Spotkanie Manchester City – Brightonobejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Manchester City – Brighton, transmisja online

Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Manchesteru City i Brighton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Manchester City – Brighton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Brighton Wygrana Manchesteru City

Remis

Wygrana Brighton 0 Votes

Manchester City – Brighton, kursy bukmacherskie

Wyraźny faworyt środowej rywalizacji to Manchester City. Uświadamia to kurs 1.51 na wygraną tej drużyny. Jeżeli uważasz, że Brighton zdoła sprawić niespodziankę, wygraną przyjezdnych możesz zagrać po kursie 6.75. Współczynnik na remis to natomiast 4.90.

Manchester City Brighton 1.51 4.90 6.75 Odds are subject to change. Last updated 7 stycznia 2026 16:29

Gdzie oglądać mecz Manchester City – Brighton? Spotkanie Manchester City – Brighton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Manchester City – Brighton? Mecz odbędzie się już w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30.

