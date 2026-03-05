Majchrzak – Mpetshi Perricard: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (05.03.2026)

Majchrzak – Mpetshi Perricard, gdzie obejrzeć na żywo?
Kamil Majchrzak rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. Rywalem reprezentanta Polski w pierwszej rundzie będzie Giovanni Mpetshi Perricard. Będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek tych zawodników w zawodowym tourze.
Początek sezonu był dla Majchrzaka dość obiecujący, ponieważ Polak dotarł do ćwierćfinału turnieju w Brisbane. W ostatnich tygodniach jego wyniki nie były jednak już tak dobre. 30-letni tenisista przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań, choć w każdym z nich stawiał rywalom bardzo trudne warunki i toczył wyrównane pojedynki.
Francuz również przeżywał ostatnio wzloty i upadki. Mpetshi Perricard rozpoczął sezon od dwóch ćwierćfinałów w Brisbane i Auckland, jednak później zaliczył serię kilku porażek. Przed startem w Indian Wells zdołał jednak ustabilizować formę i ponownie zaczął notować zwycięstwa.
Majchrzak – Mpetshi Perricard, transmisja w TV
Mecz pierwszej rundy ATP Indian Wells Majchrzak – Mpetshi Perricard rozegrany zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 20:00. W telewizji transmisja na żywo dostępna będzie na sportowych kanałach Polsatu.
Majchrzak – Mpetshi Perricard: transmisja za darmo
Czwartkowy mecz Majchrzak – Mpetshi Perricard można obejrzeć ZA DARMO dzięki transmisji prowadzonej na platformie STS TV. Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.
- Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Majchrzak – Mpetshi Perricard zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
