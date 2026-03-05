Majchrzak – Mpetshi Perricard: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (05.03.2026)

Kamil Majchrzak zmierzy się z Giovannim Mpetshi Perricardem w meczu pierwszej rundy turnieju ATP Indian Wells. Spotkanie rozegrane zostanie w czwartek wieczorem. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Majchrzak - Mpetshi Perricard w TV i online.

Associated Press/Alamy Na zdjęciu: Kamil Majchrzak

Majchrzak – Mpetshi Perricard, gdzie obejrzeć na żywo?

Kamil Majchrzak rozpoczyna rywalizację w prestiżowym turnieju ATP Masters 1000 w Indian Wells. Rywalem reprezentanta Polski w pierwszej rundzie będzie Giovanni Mpetshi Perricard. Będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek tych zawodników w zawodowym tourze.

Początek sezonu był dla Majchrzaka dość obiecujący, ponieważ Polak dotarł do ćwierćfinału turnieju w Brisbane. W ostatnich tygodniach jego wyniki nie były jednak już tak dobre. 30-letni tenisista przegrał trzy z ostatnich czterech spotkań, choć w każdym z nich stawiał rywalom bardzo trudne warunki i toczył wyrównane pojedynki.

Francuz również przeżywał ostatnio wzloty i upadki. Mpetshi Perricard rozpoczął sezon od dwóch ćwierćfinałów w Brisbane i Auckland, jednak później zaliczył serię kilku porażek. Przed startem w Indian Wells zdołał jednak ustabilizować formę i ponownie zaczął notować zwycięstwa.

Majchrzak – Mpetshi Perricard, transmisja w TV

Mecz pierwszej rundy ATP Indian Wells Majchrzak – Mpetshi Perricard rozegrany zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 20:00. W telewizji transmisja na żywo dostępna będzie na sportowych kanałach Polsatu.

