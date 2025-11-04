Liverpool – Real Madryt: gdzie oglądać mecz? Kiedy gra Real?

Liverpool zmierzy się z Realem Madryt w meczu Ligi Mistrzów. Sprawdź, kiedy dokładnie gra Real i gdzie obejrzeć całe spotkanie.

QSP / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Liverpool – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Hit 4. kolejki Ligi Mistrzów, czyli starcie Liverpoolu z Realem Madryt, odbędzie się we wtorek, 4 listopada 2025 roku o godzinie 21:00 na Anfield. Transmisję z meczu przeprowadzi Canal+ Extra 1 oraz Canal+ Sport 5. Spotkanie można też oglądać online w serwisie Canal+ Online.

Jeśli nie masz jeszcze dostępu do Canal+ Online, możesz skorzystać z oferty STS i otrzymać darmowy dostęp do platformy na 3 miesiące. Wystarczy założyć konto i wpłacić minimum 50 zł – bez konieczności obstawiania zakładów. To świetna opcja, by obejrzeć całą fazę grupową Ligi Mistrzów bez dodatkowych kosztów.

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS. Wpłać minimum 50 zł na swoje konto (nie musisz grać zakładu). Odbierz voucher na Canal+ Online, który przyjdzie e-mailem lub SMS-em.

Liverpool – Real Madryt: transmisja TV

Mecz Liverpool – Real Madryt w Lidze Mistrzów będzie transmitowany w polskiej telewizji na dwóch kanałach: Canal+ Extra 1, CANAL+ Sport 5.

Liverpool – Real Madryt: stream online

Legalny stream meczu Liverpool – Real Madryt w Lidze Mistrzów jest dostępny w serwisie Canal+ Online. Platforma działa na komputerach, smartfonach, tabletach i Smart TV, a transmisję możesz włączyć w jakości HD bez opóźnień.

Kiedy gra Liverpool z Realem Madryt?

Mecz Liverpool – Real Madryt w 4. kolejce Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek, 4 listopada 2025 roku. Początek spotkania o godzinie 21:00.