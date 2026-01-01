Liverpool - Leeds United: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (1 stycznia) mecz 19. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Hugo Ekitike

Liverpool – Leeds United, gdzie oglądać?

W 19. kolejce Premier League o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu zagra Liverpool. Jego przeciwnikiem na Anfield Road będzie Leeds United. Beniaminek w tym sezonie zdążył już pozbawić The Reds punktów (1:1). To sprawia, że Arne Slot i spółka muszą być skoncentrowani przez całe spotkanie, aby tym razem nie dać się zaskoczyć niżej notowanemu przeciwnikowi. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Leeds United

Liverpool – Leeds United, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Leeds United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Liverpool – Leeds United, transmisja online

Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Leeds United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Leeds United, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Liverpoolu

Remis

Wygrana Leeds Wygrana Liverpoolu 80%

Remis 0%

Wygrana Leeds 20% 5+ Votes

Liverpool – Leeds United, kursy bukmacherskie

Różnice w kursach bukmacherów na poszczególne zdarzenia są znaczące. Wygraną Liverpoolu możesz zagrać po kursie 1.57, podczas gdy współczynnik na zwycięstwo Leeds United to 6.20. Kurs na podział punktów to zaś 4.50.

Liverpool FC Leeds 1.57 4.50 6.30 Odds are subject to change. Last updated 1 stycznia 2026 18:05

