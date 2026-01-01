Liverpool – Leeds United, gdzie oglądać?
W 19. kolejce Premier League o czwarte ligowe zwycięstwo z rzędu zagra Liverpool. Jego przeciwnikiem na Anfield Road będzie Leeds United. Beniaminek w tym sezonie zdążył już pozbawić The Reds punktów (1:1). To sprawia, że Arne Slot i spółka muszą być skoncentrowani przez całe spotkanie, aby tym razem nie dać się zaskoczyć niżej notowanemu przeciwnikowi. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Leeds United
Liverpool – Leeds United, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Leeds United obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Liverpool – Leeds United, transmisja online
Mecz 19. kolejki Premier League z udziałem Liverpoolu i Leeds United będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Liverpool – Leeds United, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu 80%
- Remis 0%
- Wygrana Leeds 20%
5+ Votes
Liverpool – Leeds United, kursy bukmacherskie
Różnice w kursach bukmacherów na poszczególne zdarzenia są znaczące. Wygraną Liverpoolu możesz zagrać po kursie 1.57, podczas gdy współczynnik na zwycięstwo Leeds United to 6.20. Kurs na podział punktów to zaś 4.50.
Starcie Liverpool – Leeds United będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w czwartek (1 stycznia) o godzinie 18:30.
