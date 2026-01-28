Liverpool – Karabach, gdzie oglądać?
W 8. kolejce Ligi Mistrzów zobaczymy mecz Liverpool – Karabach. To ostatnia seria gier w fazie ligowej, więc w przypadku obu drużyn należy spodziewać się gry o pełną pulę. The Reds to bezdyskusyjny faworyt tej rywalizacji, aczkolwiek mistrz Azerbejdżanu zatrzymał już w tej edycji niejedną silniejszą drużynę. Kto będzie świętował wieczorem na Anfield? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Karabach
Liverpool – Karabach, transmisja w TV
Spotkanie Liverpool – Karabach obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.
Liverpool – Karabach, transmisja online
Mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Liverpoolu i Karabachu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Liverpool – Karabach, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Liverpoolu
- Remis
- Wygrana Karabachu
0 Votes
Liverpool – Karabach, kursy bukmacherskie
Wygraną Liverpoolu możesz zagrać po kursie 1.14, podczas gdy zwycięstwo Karabachu wyceniono współczynnikiem aż 24.00. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 11.00.
Spotkanie Liverpool – Karabach będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we środę (28 stycznia) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.