Liverpool – Karabach: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (28 stycznia) mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów.

Liverpool – Karabach, gdzie oglądać?

W 8. kolejce Ligi Mistrzów zobaczymy mecz Liverpool – Karabach. To ostatnia seria gier w fazie ligowej, więc w przypadku obu drużyn należy spodziewać się gry o pełną pulę. The Reds to bezdyskusyjny faworyt tej rywalizacji, aczkolwiek mistrz Azerbejdżanu zatrzymał już w tej edycji niejedną silniejszą drużynę. Kto będzie świętował wieczorem na Anfield? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Liverpool – Karabach

Liverpool – Karabach, transmisja w TV

Spotkanie Liverpool – Karabach obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Spotkanie skomentują Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Liverpool – Karabach, transmisja online

Mecz 8. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Liverpoolu i Karabachu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Liverpool – Karabach, kto wygra?

Liverpool – Karabach, kursy bukmacherskie

Wygraną Liverpoolu możesz zagrać po kursie 1.14, podczas gdy zwycięstwo Karabachu wyceniono współczynnikiem aż 24.00. Jeżeli uważasz, że drużyny podzielą się punktami, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 11.00.

Liverpool FC FK Karabach 1.14 11.0 24.0 Odds are subject to change. Last updated 28 stycznia 2026 19:56

