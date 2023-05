Liverpool FC - Aston Villa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Będący w świetnej formie The Reds podejmą rewelację sezonu - Aston Villę. Czy liverpoolczykom uda się wywalczyć awans do przyszłej edycji Ligi Mistrzów? Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Liverpool – Aston Villa, gdzie oglądać

Ależ Liverpool odnalazł formę! Niedawny triumf nad Leicester City był dla The Reds siódmym z rzędu w Premier League. Nic dziwnego, że Newcastle United i Manchester United oglądają się za siebie. Zespół z Anfield Road zdecydowanie wciąż ma chrapkę na awans do czołowej czwórki i grę w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Żeby o tym marzyć, Liverpool musi jednak wygrać dwa ostatnie mecze. Najbliższe wyzwanie nie będzie z gatunku łatwych. Podejmą bowiem u siebie Aston Villę. The Villans przegrali w dwóch z ostatnich trzech kolejek, ale wciąż mają nadzieję na grę w europejskich pucharach. Na Anfield czeka nas zatem walka na noże.

Liverpool – Aston Villa, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 37. kolejki Premier League obejrzysz na CANAL+ Sport 2.

Liverpool – Aston Villa, transmisja online

Starcie na Anfield Road możesz też obejrzeć za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę CANAL+ Online. Skorzystaj z naszej oferty, wykupując abonament, a za miesiąc usługi zapłacisz jedynie 39 złotych!

Spotkanie dostępne będzie również w platformie streamingowej Viaplay.

Liverpool – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Pomimo niezwykłej formy gości pod wodzą Unaia Emery’ego, to Liverpool jest zdecydowanym faworytem sobotniego starcia.

Anfield Premier League Liverpool FC Aston Villa 1.50 5.00 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 maja 2023 07:46 .

