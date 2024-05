Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Magda Linette

Linette – Keys, gdzie obejrzeć?

Magda Linette dzięki zwycięstwom nad wyżej notowanymi Soraną Cirsteą i Jeleną Aleksandrową zameldowała się w ćwierćfinale turnieju w Strasbourgu. W czwartkowe popołudnie Polka zagra o awans do półfinału. Jej rywalką będzie sklasyfikowana na 16. miejscu w rankingu WTA Madison Keys.

Nie będzie to ich pierwsze spotkanie na korcie. Od 2022 roku obie zawodniczki mierzyły się ze soba cztery razy. Bilans tych spotkań jest korzystny dla Keys, która triumfowała trzykrotnie. Ostatni pojedynek miał miejsce podczas ubiegłorocznego turnieju w Charleston. Amerykanka wygrała wówczas 62, 3:6, 6:1. Linette w czwartek będzie miała okazję do rewanżu. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie zarówno w TV, jak i online.

Linette – Keys, transmisja w TV

Ćwierćfinałowy mecz Linette – Keys rozegrany zostanie w czwartek (23 maja) po godzinie 12:30. Transmisja ze spotkania, które wyłoni jedną z półfinalistek, będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport 2.

Linette – Keys: transmisja za darmo

Mecz Linette – Keys możesz również obejrzeć korzystając z usługi STS TV. Co trzeba zrobić, aby uzyskać do niej dostęp? To banalnie proste. Wystarczy podać kod promocyjny GOAL podczas rejestracji konta w STS, a następnie postawić dowolny zakład za co najmniej 2 zł.

