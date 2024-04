LOSC Lille - Aston Villa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W czwartek The Villans spróbują utrzymać przewagę z meczu w Birmingham i awansować do półfinału. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ollie Watkins

Lille – Aston Villa, gdzie oglądać

Aston Villa z Mattym Cashem w składzie jest już coraz bliżej wielkiego europejskiego triumfu. Choć Liga Konferencji to trofeum dopiero trzeciego rzędu, dla klubu z Birmingham wygranie go byłoby niewątpliwie wielkim wydarzeniem. W pierwszym meczu z LOSC Lille, u siebie, wygrali 2:1. Utrzymać ten korzystny wynik po starciu we Francji nie będzie jednak wcale łatwo.

Sprawdź nasze typy na mecz Lille – Aston Villa.

Lille – Aston Villa, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmisji meczów Ligi Konferencji w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay. Czwartkowy mecz nie będzie zatem dostępny w tradycyjnej telewizji.

Lille – Aston Villa, transmisja online

Spotkanie Ligi Konferencji obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Stade Pierre-Mauroy.

Lille – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo mają francuscy gospodarze.

Lille Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2024 18:40 .

