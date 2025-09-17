Po emocjach z wtorku przyszedł czas na kolejną porcję hitów Champions League. W środę kibice zobaczą aż sześć spotkań pierwszej kolejki fazy ligowej. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecze Ligi Mistrzów dzisiaj na żywo, jakie transmisje są dostępne online i jak oglądać je za darmo.

Liga Mistrzów dzisiaj – gdzie oglądać za darmo?

Mecze Ligi Mistrzów można oglądać także bez dodatkowych opłat. Dzięki współpracy Canal+ Online z Superbet nowi gracze mogą odebrać voucher, który zapewnia darmowy dostęp do transmisji aż sześciu kolejek fazy ligowej. To obecnie najkorzystniejsza i w pełni legalna opcja oglądania Champions League w Polsce.

Jak odebrać voucher do Canal+ Online?

Zarejestruj się w Superbet z kodem GOAL (promocja trwa od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów).

Wpłać minimum 40 zł i postaw pierwszy zakład.

Zweryfikuj konto.

Odbierz 3-miesięczny voucher Canal+ Online z transmisjami Ligi Mistrzów. (kod otrzymasz w wiadomości SMS)

Dodatkowo nowi gracze mogą liczyć na freebety i bonusy o wartości ponad 3700 zł.

Liga Mistrzów mecze dzisiaj – transmisja

Środowe mecze Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach CANAL+ EXTRA i CANAL+ 360 oraz online w serwisie Canal+ Online. Platforma umożliwia śledzenie spotkań na żywo zarówno na komputerze, jak i urządzeniach mobilnych.

Czy Liga Mistrzów jest w TVP?

Telewizja Polska nie posiada praw do transmisji Champions League w sezonie 2025/26.

Liga Mistrzów – mecze dzisiaj (17.09.2025)

Kibice będą mogli obejrzeć kolejne wielkie starcia z udziałem europejskich gigantów. Najciekawiej zapowiadają się hity: Bayern – Chelsea, Liverpool – Atlético Madryt i PSG – Atalanta.

Lista środowych meczów:

Olympiakos – Pafos, godz. 18:45

Slavia Praga – Bodo/Glimt, godz. 18:45

Ajax – Inter Mediolan, godz. 21:00

Bayern Monachium – Chelsea, godz. 21:00

Liverpool – Atletico Madryt, godz. 21:00

Paris Saint-Germain – Atalanta, godz. 21:00

Liga Mistrzów – zapowiedzi meczów

Środowy wieczór rozpocznie się od pojedynków Olympiakosu z debiutującym w Champions League Pafos oraz starcia Slavii Praga z Bodø/Glimt. To mecze, w których gospodarze będą faworytami, ale rywale mogą sprawić niespodziankę.

Później na boiska wyjdą największe gwiazdy. Ajax podejmie Inter Mediolan w powtórce finału z 1972 roku, a Bayern zmierzy się z Chelsea – to rewanż za pamiętny finał z 2012 roku. Kibiców czekają też dwa prawdziwe hity: Liverpool zagra z Atlético Madryt, a Paris Saint-Germain podejmie Atalantę.

