Leicester – Tottenham: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (19.01.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Brendan Rodgers

Leicester City – Tottenham Hotspur to jeden z dwóch środowych meczów w ramach 17. kolejki Premier League. Emocji na King Power Stadium nie powinno zabraknąć. Mimo że obie ekipy podejdą do potyczki w różnych nastrojach. Zawodnicy Lisów ostatnio rozbili Watford. Tymczasem The Spurs ulegli Chelsea. Poniżej informacje, gdzie można zobaczyć transmisje z tego starcia na w telewizji i w internecie.

Mecz Leicester City – Tottenham Hotspur, gdzie oglądać

Leicester City jest ostatnio w dobrej dyspozycji. Podopieczni Brendana Rodgersa mają za sobą zwycięstwo kolejno z Watfordem (4:1) i Liverpoolem (1:0). Ogólnie w roli gospodarza piłkarze Lisów mogą pochwalić się passą pięciu kolejnych wygranych bojów.

Tottenham ma natomiast za sobą porażkę z Chelsea, która miała miejsce 12 stycznia. Londyńczycy w pięciu ostatnich spotkaniach na wyjeździe dwukrotnie schodzili z placu gry na tarczy, raz wygrali i ponadto zaliczyli dwa remisy.

Mecz Leicester City – Tottenham Hotspur, transmisja TV

Mecz Leicester City – Tottenham oczywiście będzie transmitowany w telewizji. Potyczka w ramach 17. kolejki Premier League będzie dostępna na Canal+ Sport. Starcie, które odbędzie się na King Power Stadium, zacznie się o godzinie 20:30. Starcie skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.

Leicester City – Tottenham Hotspur, transmisja za darmo

Środowa konfrontacja na King Power Stadium to jeden z ciekawszych środowych bojów. Spotkanie zacznie się o 20:30. Batalia będzie aktywna między innymi w usłudze Canal+ online.

Jesteście chętni na to, aby śledzić w najbliższym czasie mecze angielskiej Premier League? Dzięki promocji przygotowanej eWinner zakłady bukmacherskie można uzyskać dostęp do kanałów Canal+ na 30 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Jakie są warunki, aby skorzystać z tej opcji?

Zarejestruj się w eWinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie eWinner.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Leicester City – Tottenham Hotspur, transmisja online

Starcie Leicester City – Tottenham będzie oczywiście dostępne w internecie. Transmisja spotkania będzie dostępna na platformach Canal+ online oraz Player.pl. Można z nich korzystać w formie tradycyjnej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, jak i poprzez aplikacje mobilne. Canal+ online może być aktywny na 30 dni za darmo dzięki voucherowi, o którym piszemy wyżej.

Leicester City – Tottenham Hotspur, kursy bukmacherskie

Zaległy mecz w ramach 17. kolejki Premier League zapowiada się bardzo ciekawie. Faworyta w tej potyczce trudno wskazać. Według STS zakłady bukmacherskie kurs na zwycięstwo Leicester wynosi 2,70. Wariant z ewentualną wygraną gości został natomiast oszacowany na 2,65 w Superbet zakłady bukmacherskie.