Legia Warszawa – Radomiak Radom: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (14.09.2025)

13:01, 14. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa - Radomiak Radom: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć ten mecz PKO Ekstraklasy, który zapowiada się bardzo ciekawie.

Piłkarze Radomiaka Radom
Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Gdzie oglądać?

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Radomiakiem Radom zapowiada się niezwykle ciekawie. Wszystko wskazuje na to, że zespół gospodarzy jest dość wyraźnym faworytem tej rywalizacji, ale z drugiej strony Radomiak to zawsze zespół, który jest groźny. Można spodziewać się więc dobrego, ciekawego widowiska przy Łazienkowskiej.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 4K. Początek rywalizacji w Warszawie o godzinie 14:45 w niedzielę 14 września 2025 roku.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Stream online

Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Kto wygra?

Kto wygra mecz?

  • Legia Warszawa
  • Remis
  • Radomiak Radom
  • Legia Warszawa 60%
  • Remis 0%
  • Radomiak Radom 40%

10+ Votes

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Legii Warszawa. Kurs na zwycięstwo piłkarzy ze stolicy wynosi mniej więcej 1.58. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.30. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty zespołu z Radomia, to możemy to zrobić nawet za 5.80.

Legia Warszawa
Radomiak
1.58
4.30
5.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2025 09:44.
