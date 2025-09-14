Legia Warszawa – Radomiak Radom: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (14.09.2025)

Legia Warszawa - Radomiak Radom: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online. Sprawdzamy, gdzie można obejrzeć ten mecz PKO Ekstraklasy, który zapowiada się bardzo ciekawie.

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Gdzie oglądać?

Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Radomiakiem Radom zapowiada się niezwykle ciekawie. Wszystko wskazuje na to, że zespół gospodarzy jest dość wyraźnym faworytem tej rywalizacji, ale z drugiej strony Radomiak to zawsze zespół, który jest groźny. Można spodziewać się więc dobrego, ciekawego widowiska przy Łazienkowskiej.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Transmisja TV

Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 4K. Początek rywalizacji w Warszawie o godzinie 14:45 w niedzielę 14 września 2025 roku.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Stream online

Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Legia Warszawa

Remis

Radomiak Radom Legia Warszawa 60%

Remis 0%

Radomiak Radom 40% 10+ Votes

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Legii Warszawa. Kurs na zwycięstwo piłkarzy ze stolicy wynosi mniej więcej 1.58. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.30. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty zespołu z Radomia, to możemy to zrobić nawet za 5.80.

Legia Warszawa Radomiak 1.58 4.30 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 września 2025 09:44 .

