Legia Warszawa – Radomiak Radom: Gdzie oglądać? Transmisja TV i online (14.09.2025)

Legia Warszawa – Radomiak Radom: Gdzie oglądać?
Mecz pomiędzy Legią Warszawa a Radomiakiem Radom zapowiada się niezwykle ciekawie. Wszystko wskazuje na to, że zespół gospodarzy jest dość wyraźnym faworytem tej rywalizacji, ale z drugiej strony Radomiak to zawsze zespół, który jest groźny. Można spodziewać się więc dobrego, ciekawego widowiska przy Łazienkowskiej.
Legia Warszawa – Radomiak Radom: Transmisja TV
Ten mecz będzie można oglądać na kanale CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 4K. Początek rywalizacji w Warszawie o godzinie 14:45 w niedzielę 14 września 2025 roku.
Legia Warszawa – Radomiak Radom: Stream online
Poza tym to spotkanie, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Legia Warszawa – Radomiak Radom: Kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Legia Warszawa 60%
- Remis 0%
- Radomiak Radom 40%
10+ Votes
Legia Warszawa – Radomiak Radom: Kursy bukmacherskie
Według bukmacherów wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Legii Warszawa. Kurs na zwycięstwo piłkarzy ze stolicy wynosi mniej więcej 1.58. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.30. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty zespołu z Radomia, to możemy to zrobić nawet za 5.80.
