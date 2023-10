PressFocus Na zdjęciu: Josue

Legia – Stal, gdzie oglądać

Legia Warszawa zanotowała przełamanie ze Zrinjskim, ale jej forma w ostatnim czasie, mówiąc delikatnie, nie zachwycała. Przed wspomnianym meczem Ligi Konferencji, Wojskowi przegrali cztery spotkania z rzędu, z czego trzy w ramach Ekstraklasy. To wpłynęło na układ tabeli. Obecnie zespół ze stolicy traci do lidera już sześć punktów, choć rozegrał o jeden mecz mniej. Z pewnością warszawiacy liczą na przełamanie w tę niedzielę. Stal Mielec wydaje się idealną “ofiarą”. Klub z Podkarpacia przegrał cztery ostatnie starcia i ma zaledwie dwa oczka przewagi nad strefą spadkową.

Legia – Stal, transmisja na żywo w TV

Niedzielny mecz obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Legia – Stal, transmisja online

Legia – Stal, kursy bukmacherskie

Wojskowi mają znaczną przewagę nad najbliższymi rywalami, przynajmniej tak sądzą polscy bukmacherzy.

Legia Warszawa Stal Mielec Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2023 07:23 .

