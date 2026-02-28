REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Leeds – Manchester City, gdzie oglądać?
W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Leeds – Manchester City. Kibice gospodarzy na domowe zwycięstwo z tym przeciwnikiem czekają od ponad dwóch dekad. Czy beniaminek zdoła przerwać tę passę? W teorii szanse są niewielkie, chociaż ostatni mecz bezpośredni pokazał, że przyjezdni z Manchesteru musieli się mocno natrudzić, aby sięgnąć po trzy punkty.
Leeds – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Leeds – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Gutka.
Leeds – Manchester City, transmisja online
Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Leeds – Manchester City, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Leeds
- Remis
- Wygrana Manchesteru City
0 Votes
Leeds – Manchester City, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.64, przy współczynniku 5.15 na wygraną Leeds. Remis wyceniono kursem 4.00.
Spotkanie Leeds – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (28 lutego) o godzinie 18:30.
