Leeds – Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (28 lutego) mecz 28. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Rodri

Leeds – Manchester City, gdzie oglądać?

W 28. kolejce Premier League zaplanowano mecz Leeds – Manchester City. Kibice gospodarzy na domowe zwycięstwo z tym przeciwnikiem czekają od ponad dwóch dekad. Czy beniaminek zdoła przerwać tę passę? W teorii szanse są niewielkie, chociaż ostatni mecz bezpośredni pokazał, że przyjezdni z Manchesteru musieli się mocno natrudzić, aby sięgnąć po trzy punkty.

Sprawdź naszą zapowiedź tego meczu: Leeds – Manchester City

Leeds – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Leeds – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Gutka.

Leeds – Manchester City, transmisja online

Mecz 28. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Leeds – Manchester City, sonda

Leeds – Manchester City, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.64, przy współczynniku 5.15 na wygraną Leeds. Remis wyceniono kursem 4.00.

Leeds Manchester City 4.90 4.00 1.71 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 lutego 2026 20:07

Gdzie oglądać mecz Leeds – Manchester City? Spotkanie Leeds – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Leeds – Manchester City? Mecz odbędzie się już w sobotę (28 lutego) o godzinie 18:30.

