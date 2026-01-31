Leeds – Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (31 stycznia) mecz 24. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

Leeds – Arsenal, gdzie oglądać?

W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Leeds – Arsenal. Będąca beniaminkiem drużyna gospodarzy broni się przed spadkiem z ligi. Z kolei zespół gości pretenduje do wygrania mistrzostwa Anglii. Obie ekipy mają swoje cele do zrealizowania, aczkolwiek faworytem będą zawodnicy z Londynu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Leeds – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Leeds – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Leeds – Arsenal, transmisja online

Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Leeds – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Leeds

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Leeds

Remis

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Leeds – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.56, przy współczynniku 6.40 na wygraną Leeds. Remis wyceniono kursem 4.20.

Leeds Arsenal 6.40 4.20 1.56 Odds are subject to change. Last updated 31 stycznia 2026 13:58

Gdzie oglądać mecz Leeds – Arsenal? Spotkanie Leeds – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Leeds – Arsenal? Mecz odbędzie się już w sobotę (31 stycznia) o godzinie 16:00.

