Leeds – Arsenal, gdzie oglądać?
W 24. kolejce Premier League zaplanowano mecz Leeds – Arsenal. Będąca beniaminkiem drużyna gospodarzy broni się przed spadkiem z ligi. Z kolei zespół gości pretenduje do wygrania mistrzostwa Anglii. Obie ekipy mają swoje cele do zrealizowania, aczkolwiek faworytem będą zawodnicy z Londynu. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Leeds – Arsenal
Leeds – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Leeds – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.
Leeds – Arsenal, transmisja online
Mecz 24. kolejki Premier League z udziałem Leeds i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Leeds – Arsenal, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Leeds
- Remis
- Wygrana Arsenalu
0 Votes
Leeds – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.56, przy współczynniku 6.40 na wygraną Leeds. Remis wyceniono kursem 4.20.
Spotkanie Leeds – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (31 stycznia) o godzinie 16:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.