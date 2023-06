Lech - Slovan: transmisja za darmo. W sobotę Kolejorz rozegra pierwszy sparing w ramach przygotowań do nowego sezonu. Sprawdź gdzie za darmo oglądać sparing Lecha.

IMAGO/Patryk Pindral/400mm.pl Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech – Slovan, gdzie oglądać?

Piłkarze Lecha Poznań w sobotę rozegrają pierwsze sparingowe spotkanie w ramach przygotowań do sezonu 2023/24. Drużyna prowadzona przez Johna van den Broma zmierzy się na jednym z bocznych boisk na ulicy Bułgarskiej w Poznaniu ze Slovanem Liberec. Kolejorz przystąpi do niego bez nowych zawodników w składzie, choć fani poznańskiego zespołu już w najbliższych dniach mogą spodziewać się pierwszych transferów do klubu.

Spotkanie będzie zamknięte dla kibiców, którzy będą mogli je obejrzeć tylko za pośrednictwem internetu.

Lech – Slovan, transmisja na żywo w TV

Rywalizacji Lecha ze Slovanen nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. Fani Kolejorza mogą jednak odetchnąć z ulgą, ponieważ transmisja będzie dostępna w internecie.

Lech – Slovan, transmisja online

Pierwszy sparingowy mecz Lecha przed nowym sezonem, w którym w sobotę (1 lipca) o godzinie 11:00, zmierzy się ze Slovan Liberec, będzie transmitowany online. Transmisja dostępna będzie na oficjalnym youtubowym kanale Lech TV.

Gdzie obejrzeć mecz Lech – Slovan? Transmisja z meczu Lech – Slovan będzie dostępna w Lech TV.. Kiedy odbędzie się spotkanie Lech – Slovan? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (1 lipca) o godzinie 11:00.

