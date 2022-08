PressFocus Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Lecce – Inter Mediolan: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w sobotę wicemistrzowie Włoch rozpoczną sezon na stadionie jednego z beniaminków. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Stadio Via del Mare Serie A Lecce Inter Mediolan 10.0 6.00 1.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2022 09:11 .

Lecce – Inter, gdzie oglądać

Kibice Interu Mediolan najchętniej zapomnieliby o zeszłym sezonie. Nerazzurri nie dali rady rywalom zza miedzy i utracili mistrzowski tytuł. Latem również doszło do kilku rozczarowań, z których największe to podkupienie przez Juventus Gleisona Bremera. Przed kibicami z Mediolanu ponownie stanie jednak dawny idol trybun, Romelu Lukaku. Belg z pewnością ma coś do udowodnienia.

Będzie miał okazję, by otworzyć swój dorobek strzelecki przeciwko Lecce. Beniaminek jeszcze nie rozpoczął gry w Serie A, a już pożegnał się z Pucharem Włoch. Lepsza okazała się bowiem Cittadella. Trudno zatem spodziewać się triumfu gospodarzy nad gigantami z Lombardii.

Sprawdź nasze typy na mecz Lecce – Inter.

Lecce – Inter, transmisja na żywo za darmo

Transmisję z meczu Serie A dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Lecce – Inter, transmisja na żywo w TV

Spotkania włoskiej Serie A obejrzysz na kanałach stacji Eleven Sports. Mecz wicemistrzów Włoch dostępny będzie na kanale Eleven Sports 1.

Lecce – Inter, transmisja online

Nadchodzący mecz możesz też obejrzeć w internecie. Wystarczy, że wejdziesz na stronę elevensports.pl i wykupisz odpowiedni abonament.

Lecce – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów jedynie cud jest w stanie sprawić, iż Inter Mediolan nie wygra nadchodzącego spotkania.

