Fatalnie rozpoczęła sezon 2023/24 Korona Kielce. Podopieczni Kamila Kuzery po czterech kolejkach mają na koncie zaledwie jeden punkt i zajmują ostatnie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Perspektywa na opuszczenie strefy spadkowej na ten moment jest mocno odległa. Na pewno nie z taką grą.

Na przeciwległym biegunie znajduje się Zagłębie Lubin. Miedziowi dość nieoczekiwanie po pięciu spotkaniach zajmują pozycję wicelidera. Udało im się uzbierać 10 punktów. Taki sam dorobek ma Legia Warszawa, która rozegrała jednak jeden mecz mniej.

Jeśli szukacie informacji, gdzie dostępna będzie transmisja spotkania Korona Kielce – Zagłębie Lubin, to dobrze trafiliście. Mecz obejrzycie na antenie CANAL+Sport i CANAL+Sport 3.

Starcie w ramach PKO BP Ekstraklasy będzie można oglądać także w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online.

Kursy bukmacherskie na oba zespoły są zbliżone. Typ na wygraną Korony Kielce to około 2.74. Stawiając na zwycięstwo Zagłębia Lubin możecie spodziewać się kursów w granicach 2.65.

Korona Kielce Zagłębie Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 sierpnia 2023 08:48 .

