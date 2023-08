Korona Kielce – Zagłębie Lubin: typy, kursy, zapowiedź (27.08.2023)

IMAGO/LUKASZ SKWIOT/CYFRASPORT / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Kacper Chodyna

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Nie mamy wątpliwości odnośnie rozstrzygnięcia niedzielnego meczu. Korona to zespół zmagający się z kryzysem formy. Na drodze kielczan staje czołowy zespół z Ekstraklasy, który punktuje na dobrym poziomie. Sądzimy, że Zagłębie sięgnie po czwarte zwycięstwo w tym sezonie.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Piłkarze Korony wypadają fatalnie na początku tego sezonu Ekstraklasy. Ich jedyną zdobyczą punktową pozostaje remis ze Śląskiem Wrocław na inaugurację. Później kielczanie musieli uznać wyższość ŁKS-u, Górnika oraz Legii.

Zgoła inaczej prezentuje się będące wiceliderem tabeli Zagłębie Lubin. Miedziowi rozegrali pięć meczów, z których na swoją korzyść rozstrzygnęli aż trzy. Podopieczni Waldemara Fornalika raz zremisowali oraz raz przegrali.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, historia

W minionym sezonie odbyły się dwie bezpośrednie konfrontacje tych ekip. Dwukrotnie padł bramkowy remis. W Kielcach spotkanie zakończyło się rezultatem 2:2, w Lubinie wynikiem 1:1.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Zdaniem ekspertów minimalnym faworytem jest Zagłębie (2.65). Kursy na zwycięstwo Korony oscylują wokół 2.70. Jeśli jednak chciałbyś zaryzykować to zachęcamy do skorzystania ze specjalnej promocji Superbet dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Korona Kielce – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Waldemar Fornalik Kamil Kuzera Rezerwowi Mikkel Kirkeskov

Mateusz Czyzycki 98 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Zagłębie Lubin (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Korona Kielce (Przewidywany skład) 4-1-4-1 Trenerzy Waldemar Fornalik Kamil Kuzera Rezerwowi Mikkel Kirkeskov

Korona Kielce - Zagłębie Lubin, kto wygra?

Korona Kielce - Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ za 39 zł/msc zamiast 54 zł/msc przez pierwsze trzy miesiące, dzięki czemu zaoszczędzisz 45 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc. Początek meczu na obiekcie w Kielcach w najbliższą niedzielę, 27 sierpnia godzinie 15:00.

