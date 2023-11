FC Kopenhaga - Manchester United: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Starcie na Parken zapowiada bardzo interesująco, bo obie ekipy mają jeszcze o co grać w grupie A. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji i w internecie.

fot. Imago / Martin Rickett Na zdjęciu: Marcus Rashford

FC Kopenhaga Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2023 10:07 .

FC Kopenhaga – Manchester United, gdzie oglądać

Manchester United ostatnio zrehabilitował się za porażkę z Manchesterem City (0:3), pokonując Fulham (1:0). Nie było to dobre spotkanie w wykonaniu Czerwonych Diabłów. Niemniej błysnął w nim Bruno Fernandes, wykorzystując swoją magię i finalnie ekipa z Old Trafford odniosła cenne zwycięstwo.

FC Kopenhaga nie będzie miała jednak zamiaru być chłopcem do bicia. Duńczycy pokonali ostatnio Randers FC (4:2) w lidze. Ogólnie pogromca Rakowa Częstochowa w eliminacjach do elitarnych rozgrywek może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu. To może zwiastować ciekawe widowisko w środowy wieczór.

Zobacz pozostałe typy na dziś, by wiedzieć, jak stworzyć jak najlepszy kupon u bukmachera!

FC Kopenhaga – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz w Lidze Mistrzów będzie można zobaczyć w telewizji na antenie Polsat Sport Premium 2. Rywalizacja zacznie się o godzinie 21:00.

FC Kopenhaga – Manchester United, transmisja online

CANAL+ online również umożliwia śledzenie spotkań Ligi Mistrzów. Korzystając z naszej promocji, możesz zaoszczędzić nawet 240 zł. Wystarczy, że założysz konto, korzystając z tego linku, a za roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacisz miesięcznie tylko 54 złote. W normalnych warunkach ta kwota wynosi zaś 74 złote.

FC Kopenhaga – Manchester United, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają goście. Kurs na zwycięstwo Manchesteru United zostało oszacowane na 1.75-1.77. Z kolei opcja na wygraną FC Kopenhagi wynosi 4.50-4.65.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.