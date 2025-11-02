Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.11.2025)

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa to hit 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Szlagier zostanie rozegrany w niedzielę, 2 listopada, o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz na żywo?

PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia – Raków: gdzie oglądać?

Jagiellonia Białystok podejmie na własnym stadionie Raków Częstochowa w niedzielnym hicie 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Obie drużyny mają wysokie aspiracje w tym sezonie. Duma Podlasia w poprzedni weekend po raz pierwszy od 18 spotkań musiała uznać wyższość rywala. Porażka z Górnikiem Zabrze zakończyła imponującą serię meczów bez przegranej i kosztowała Jagiellonię utratę fotela lidera. Podopieczni Adriana Siemieńca z pewnością będą chcieli szybko zmazać plamę po tamtym spotkaniu i wrócić na zwycięską ścieżkę.

Raków Częstochowa pod wodzą Marka Papszuna również nabiera rozpędu. Po krótkim okresie słabszej formy częstochowianie znów prezentują solidną, poukładaną grę. Do ligowego podium tracą już tylko pięć punktów, a w tygodniu potwierdzili dobrą dyspozycję, awansując do 1/8 finału STS Pucharu Polski. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa. Przeczytaj zapowiedź szlagieru Ekstraklasy.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Raków: transmisja w TV

Hit 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok i Rakowem Częstochowa będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz TVP Sport. Początek meczu o godzinie 17:30.

Jagiellonia – Raków: stream online

Mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa będzie dostępny w usłudze CANAL+ online po wykupieniu pakietu Super Sport. Spotkanie obejrzysz również na stronie internetowej sport.tvp.pl.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jagiellonia – Raków: sonda

Kto wygra mecz w Białymstoku? Jagiellonia

Remis

Raków Jagiellonia 50%

Remis 50%

Raków 0% 2+ Votes

Jagiellonia – Raków: kursy bukmacherskie

Według aktualnych kursów bukmacherskich nieco większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. W ofertach bukmacherów kurs na triumf Jagiellonii Białystok wynosi 2.55. Z kolei osoby typujące, że komplet punktów zgarnie Raków Częstochowa, mogą liczyć na kurs w okolicach 2.90.

Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa 2.25 3.40 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2025 15:51 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa? Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3, TVP Sport oraz serwisie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa? Spotkanie odbędzie się w niedzielę (2 listopada). Początek meczu o godzinie 17:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.