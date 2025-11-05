Obejrzyj dzisiejszy mecz Igi Świątek na żywo. Transmisja z WTA Finals w Rijadzie jest dostępna w TV oraz online - również za darmo.

Mauricio Paiz / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Mecz Igi Świątek dzisiaj na żywo: transmisja za darmo

Dzisiejszy mecz Igi Świątek z Amandą Anisimową można obejrzeć za darmo w serwisie STS TV. Dostęp do transmisji jest prosty – wystarczy spełnić dwa krótkie warunki:

załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL ,

, postaw dowolny kupon za minimalną kwotę.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Po spełnieniu warunków transmisja w STS TV zostanie automatycznie odblokowana. Możesz oglądać mecz Świątek – Anisimowa na komputerze, smartfonie lub tablecie. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut, więc zdążysz nawet po rozpoczęciu meczu!

Gdzie oglądać mecz Igi Świątek na żywo?

Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimową w trzecim meczu fazy grupowej turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie. Spotkanie będzie można obejrzeć na żywo w telewizji na kanale CANAL+ Sport 2 oraz online w serwisie Canal+ Online. Dodatkowo transmisję za darmo udostępnia STS TV. Początek meczu Świątek – Anisimowa zaplanowano na środę (5 listopada) o godzinie 16:30.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? O której?

Najbliższy mecz Igi Świątek z Amandą Anisimową odbędzie się w środę, 5 listopada 2025 roku o godzinie 16:30. Będzie to trzecie spotkanie Polki w fazie grupowej WTA Finals 2025 w Rijadzie, rozgrywane na twardej nawierzchni.

Kto wygra mecz? Świątek

Anisimowa Świątek 90%

Anisimowa 10% 52+ Votes

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.