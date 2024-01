Hurkacz - Cazaux: transmisja w TV i online. Reprezentant Polski jest o krok od ćwierćfinału Australian Open. Do meczu 1/8 finału przystąpi w roli faworyta. Sprawdź gdzie oglądać mecz Hurkacz - Cazaux.

Mecz Hurkacza dzisiaj, transmisja na żywo

Kolejny Francuz stanie na drodze Huberta Hurkacza w 1/8 finału Australian Open. Rozstawiony z numerem dziewiątym Polak o awans do ćwierćfinału zmierzy się z Arthurem Cazaux. 21-letni reprezentant Francji plasuje się obecnie na dopiero 122. miejscu w rankingu ATP, ale w żadnym wypadku nie można go lekceważyć. W drodze do 1/8 finału Cazaux pokonał między innymi Holgera Rune.

Hurkacz do tej pory nie miał jeszcze okazji spotkać się na jedyn korcie z Cazaux. W ramach Australian Open zmierzą się po raz pierwszy w historii. Do meczu w roli faworyta przystąpi Polak.

Mecz Hurkacz – Cazaux rozegrany zostanie w poniedziałek (22 stycznia) o godzinie 5:00 rano polskiego czasu.

Hurkacz – Cazaux, transmisja w TV

Mecz, w którym Hubert Hurkacz stanie przed wielką szansą awansu do ćwierćfinału, będzie można oglądać w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” będzie dostępna na kanale Eurosport 1.

Hurkacz – Cazaux: transmisja online

Spotkanie Hurkacz – Cazaux, które wyłoni jednego z ćwierćfinalistów, będzie transmitowane także w usłudze STS TV. Mecz obejrzysz spełniając dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Hurkacz – Cazaux zostanie odblokowany

O której mecz Hurkacz – Cazaux?

Mecz Huberta Hurkacz z Arthurem Cazaux w 1/8 finału Australian Open zostanie rozegrany w poniedziałkowy poranek polskiego czasu. Mecz rozpocznie się o godzinie 5:00.

Hurkacz – Cazaux, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta poniedziałkowego meczu stawiają Huberta Hurkacza. Kursy na wygraną reprezentanta Polski nie przekraczają 1.35.

Arthur Cazaux Hubert Hurkacz 3.30 1.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2024 19:47 .

Gdzie oglądać mecz Hurkacz – Cazaux? Transmisja z meczu Hurkacz – Humbert będzie dostępna na jednym z kanałów Eurosportu. Kiedy rozegrany zostanie mecz Hurkacz – Cazaux? Spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek (22 stycznia) o godzinie 5:00 rano polskiego czasu.

