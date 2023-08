IMAGO / Dariusz Hermiersz / Newspix Na zdjęciu: Rafał Janicki

Górnik Zabrze – Piast Gliwice, gdzie oglądać

Górnik i Piast wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Co więcej, zabrzanie czekają też na swojego pierwszego gola, a warto nadmienić, że w dwóch pierwszych meczach oddali tylko jeden celny strzał. Nieco lepiej radzi sobie zespół z Gliwic, który przed tygodniem zdołał zremisować ze Stalą Mielec. Oba zespoły znajdują się w dolnej części tabeli, a derbowy pojedynek to idealna okazja na przełamanie. Ostatnie rywalizacje należą do Piasta i zazwyczaj pada w nich bardzo mało goli. Odstępstwem od tego było spotkanie rozegrane w Zabrzu przed rokiem, które zakończyło się remisem 3:3.

Górnik Zabrze – Piast Gliwice, transmisja na żywo w TV

Małe derby Górnego Śląska, czyli mecz Górnika Zabrze z Piastem Gliwice będzie dostępny w polskiej telewizji. Sobotni pojedynek będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3.

Górnik Zabrze – Piast Gliwice, transmisja online

Starcie Górnika z Piastem będzie można również obejrzeć w Internecie w usłudze CANAL+ online. CANAL+ przygotował ofertę, dzięki której w łatwy sposób możesz zaoszczędzić aż 45 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony przez pierwsze trzy miesiące za abonament zapłacisz jedynie 39 zł, a w kolejnych 54 zł miesięcznie, przy czym subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Górnik Zabrze – Piast Gliwice, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy faworytem sobotniego mecz jest Piast Gliwice, a kursy na wygraną gości oscylują wokół 2,16. Natomiast typy na zwycięstwo Górnika wynoszą około 3,60.

Górnik Zabrze Piast Gliwice 3.85 3.30 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 sierpnia 2023 11:07 .