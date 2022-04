Górnik Łęczna – Pogoń: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (02.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Kosta Runjaic

Górnik Łęczna – Pogoń to drugi sobotni mecz w ramach 27. kolejki PKO Ekstraklasy. Faworytem w tej potyczce są Portowcy. Niemniej Zielono-czarni w tej kampanii już nie jednej ekipie sprawili kłopoty. W tym materiale dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję ze starcia Górnik Łęczna – Pogoń.

Stadion Gornik Leczna Ekstraklasa Górnik Łęczna Pogoń Szczecin 6.20 4.10 1.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2022 11:50 .

Mecz Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, gdzie oglądać

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin to mecz, który na pierwszy rzut oka nie elektryzuje w PKO Ekstraklasie. Jeśli jednak uwzględni się to, że Zielono-czarni walczą o ligowy byt, a Portowcy mają szanse na mistrzostwo Polski, to optyka może się zmienić.

Górnik jest po rozegraniu 26 ligowych meczów na przedostatniej pozycji w ligowej tabeli. Tymczasem Pogoń zadomowiła się na drugim miejscu. Obie ekipy w ligowej klasyfikacji dzieli różnica 29 oczek.

Zielono-czarni przystąpią do spotkania, mając na swoim koncie trzy porażki z rzędu. Z kolei szczecinianie przed przerwą reprezentacyjną rozbili na swoim stadionie Wisłę Kraków (4:1).

Mecz Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, transmisja TV

Spotkanie Górnik – Pogoń na Stadionie w Łęcznej będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny na antenach Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz TVP Sport.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, transmisja za darmo

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Pogoń Szczecin jest zdecydowanym faworytem dzisiejszej potyczki, co wyraźnie sugerują kursy bukmacherskie. Opcja w STS zakłady bukmacherskie na zwycięstwo teamu Kosty Runjaicia wynosi 1,60. Tymczasem wariant z wiktorią Górnika Łęczna w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 5,75.