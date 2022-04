Górnik Łęczna – Pogoń: typy, kursy, zapowiedź (02.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Oba kluby mierzyły się w 10 kolejce tego sezonu

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin: typy i kursy na mecz Ekstraklasy. W 27 kolejce lider zmierzy się z outsiderem, który jest jednym z faworytów do spadku w tym sezonie. W poprzednim meczu Portowcy nie pozostawili złudzeń co do tego kto jest lepszy i pewnie wygrali 4:1. Dla piłkarzy z Łęcznej każde punkty są już teraz na wagę złota. Pytanie, czy liderowi PKO BP Ekstraklasy powinie się noga.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Gospodarze w rundzie wiosennej są jedną z najgorszych drużyn w PKO BP Ekstraklasie. Piłkarze trenera Kamila Kieresia znajdują się na przedostatnim miejscu i są jednym z pewniaków bukmacherów do spadku. Zaciął się najlepszy strzelec drużyny – Bartosz Śpiączka, który już od sześciu spotkań nie może znaleźć drogi do bramki rywali. Bez jego goli Górnikowi będzie piekielnie trudno utrzymać się w Ekstraklasie.

Pogoń po objęciu prowadzenia w tabeli uwierzyła, że stać ją na walkę o mistrzostwo Polski. Portowcy jeszcze nigdy w historii nie zdobyli tytułu mistrzowskiego. Dwukrotnie byli tego bliscy – W 1987 i 2001 roku. Do końca rozgrywek pozostało osiem meczów, a każdy z nich jak powiedział trener Runjaić “będzie dla Pogoni finałem”. Zespół jest dość stabilny w grze, a jedyne potknięcie w ostatnim czasie to wyraźna porażka z Lechem 0:3. Nie spodziewam się, żeby lider Ekstraklasy miał się męczyć w Łęcznej. Nasz typ: Wygrana Pogoni.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Trener Kiereś będzie musiał sobie radzić bez kontuzjowanego Bartosza Śpiączki. W jego miejsce do składu prawdopodobnie wskoczy Przemysław Banaszak. Więcej absencji w składzie Pogoni. Portowcy zagrają bez Alexandra Gorgona, Kacpra Smolińskiego i Benedikta Zecha. Wszyscy trzej zmagają się z urazami od dłuższego czasu, dlatego nie powinno stanowić dla Kosty Runjaicia większego problemu.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Górnik ma obecnie fatalną passę. Piłkarze z Łęcznej przegrali wszystkie ostatnie pięć meczów, licząc sparing z Resovią Rzeszów. Ostatnie zwycięstwo przypada na 26 lutego. Wówczas zielono-czarni wygrali na własnym stadionie ze Stalą Mielec 2:0.

Dużo lepszym bilansem może pochwalić się Pogoń Szczecin. Lider Ekstraklasy na pięć ostatnich spotkań wygrał trzy, raz zremisował i raz przegrał. Porażka z Lechem była dość bolesna, ale mimo to Pogoń cieszy się obecnie z pierwszego miejsca w tabeli.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, historia

Łęczna od wielu lat nie wygrała z Pogonią. Ostatni raz miało to miejsce w marcu 2015 roku. Wówczas Górnik wygrał wyjazdowy mecz 1:0. OD tamtej pory w pięciu starciach tych zespołów padły trzy remisy, a dwa razy górą byli Portowcy.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Górnikowi Łęczna mało kto daje szanse w starciu z liderem Ekstraklasy. Kursy na zwycięstwo gospodarzy wynoszą nawet 6.80. Dla porównania typy na Pogoń Szczecin oscylują w granicach 1.60. Różnica jest zatem spora.

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Górnik Łęczna: Gostomski – Rymaniak, Gerson, Leandro – Goliński, Gol, Drewniak, Krykun – Eyenga-Lokilo, Banaszak, Gąska

Pogoń: Stipica – Bartkowski, Malec, Triantafyllopoulos, Mata – Dąbrowski, Fornalczyk, Kowalczyk, Drygas, Grosicki – Parzyszek

Górnik Łęczna – Pogoń Szczecin, transmisja

Spotkanie obejrzycie na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Sport i TVP Sport. Początek transmisji od godziny 17:30.