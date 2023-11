GKS Tychy - Legia: transmisja w TV i online. W czwartkowy wieczór dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. Sprawdź gdzie oglądać mecz GKS Tychy - Legia.

IMAGO/Paweł Andrachiewicz/PressFocus Na zdjęciu: Paweł Wszołek

GKS Tychy – Legia, gdzie oglądać?

Legia Warszawa do rywalizacji w Pucharze Polski w obecnym sezonie przystąpi w nienajlepszych nastrojach, co jest oczywiście efektem fatalnej postawy drużyny w rozgrywkach ligowych. Wicemistrzowie Polski przegrali cztery ostatnie mecze. Do pucharowego meczu z GKS-em Tychy podopieczni Kosty Runjaicia przystąpią jednak w roli faworyta.

GKS Tychy po ostatnich dwóch wygranych zajmuje drugie miejsce na zapleczu Ekstraklasy. W czwartek będzie dysponował również atutem własnego boiska. Czy to wystarczy do sprawienia niespodzianki przeciwko Legii? Sprawdź typy na mecz GKS Tychy – Legia.

GKS Tychy – Legia, transmisja w TV

Mecz GKS Tychy – Legia rozegrany zostanie w czwartek (2 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja “na żywo” z tego spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport.

GKS Tychy – Legia, transmisja online

Transmisja z meczu w Tychach będzie dostępna również online. Drogą internetowa mecz obejrzysz korzystając z usługi Polsat Box Go, oczywiście po wykupieniu odpowiedniego dostępu.

GKS Tychy – Legia, kursy bukmacherów

Bukmacherzy nie mają wątpliwości w kwestii tego, który zespół jest faworytem do awansu do kolejnej rundy. Według nich jest nim zdecydowanie Legia.

GKS Tychy Legia Warszawa 6.20 4.55 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2023 12:10 .

