GKS Tychy – Chrobry Głogów, gdzie oglądać

GKS Tychy radzi sobie nadspodziewanie dobrze w obecnym sezonie Fortuna 1 Ligi. Tyszanie mają spore szanse na awans do PKO Ekstraklasy. Obecnie znajdują się na trzecim miejscu w tabeli i przed tą serią gier tracili jedynie trzy punkty do prowadzącej Lechii Gdańsk. Chrobry znajduje się w dole tabeli i ma pięć punktów przewagi nad strefą spadkową, co sprawia, że zdecydowanym faworytem są gospodarze.

GKS Tychy – Chrobry Głogów, transmisja na żywo w TV

Sobotni mecz Fortuna 1 Ligi pomiędzy GKS-em Tychy i Chrobrym Głogów będzie transmitowany na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Polsat Sport Premium 1. Początek starcia o godzinie 15:00.

GKS Tychy – Chrobry Głogów, transmisja online

Starcie GKS-u Tychy z Chrobrym Głogów możesz śledzić również w CANAL+ Online, a także w Polsat Box Go oraz usłudze PPV. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

GKS Tychy – Chrobry Głogów, kursy bukmacherskie

GKS Tychy jest mocno zaangażowany w walkę o awans do PKO Ekstraklasy, dlatego nie może dziwić, że jest faworytem w meczu z Chrobrym Głogów, który znajduje się w dolnej części tabeli.

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Chrobry? Mecz można obejrzeć na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online w CANAL+ Online, Polsat Box Go lub w usłudze PPV. Kiedy jest mecz GKS Tychy – Chrobry? Mecz rozpocznie się w sobotę, 16 marca, o godzinie 15:00.

