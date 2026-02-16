Girona – FC Barcelona: gdzie oglądać? Mecz Barcelony dzisiaj transmisja (16.02.2026)

Girona – Barcelona: gdzie oglądać za darmo?
Mecz Girona – Barcelona możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania LaLiga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.
Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.
Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Girona – Barcelona:
- Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj),
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Girona – Barcelona.
Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Mecz możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat.
Girona – Barcelona: gdzie obejrzeć?
Spotkanie Girona – Barcelona zostanie rozegrane w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się w ramach 24. kolejki hiszpańskiej LaLiga. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport.
Girona – Barcelona: stream online
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.