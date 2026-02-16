Girona – FC Barcelona: gdzie oglądać? Mecz Barcelony dzisiaj transmisja (16.02.2026)

Mecz Girona – Barcelona to katalońskie derby w 24. kolejce La Liga. Spotkanie rozpocznie się 16 lutego o 21:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć transmisję za darmo oraz stream online.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Girona – Barcelona: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Girona – Barcelona możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania LaLiga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Girona – Barcelona:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Girona – Barcelona.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Mecz możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat.

Girona – Barcelona: gdzie obejrzeć?

Spotkanie Girona – Barcelona zostanie rozegrane w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, o godzinie 21:00. Mecz odbędzie się w ramach 24. kolejki hiszpańskiej LaLiga. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport.

Girona – Barcelona: stream online

Stream online z meczu Girona – Barcelona dostępny będzie w STS TV. Po rejestracji konta z kodem GOAL i postawieniu zakładu za minimum 2 zł można oglądać spotkanie na żywo bez opłat abonamentowych.

Gdzie oglądać mecz Girona – Barcelona za darmo? Darmową transmisję meczu Girona – Barcelona udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład. Kiedy mecz Girona – Barcelona? Mecz Girona – Barcelona odbędzie się w poniedziałek, 16 lutego 2026 roku, o godzinie 21:00. Girona – Barcelona: gdzie transmisja TV? Transmisja telewizyjna meczu Girona – Barcelona w Polsce odbędzie się na kanale CANAL+ Sport.

