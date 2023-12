Genoa - Inter: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W piątkowym meczu 18. kolejki Serie A Genoa zmierzy się z Interem Mediolan. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 20:45.

IMAGO / Matteo Grubaudi Na zdjęciu: Marcus Thuram

Genoa – Inter, gdzie oglądać

Genoa przed tygodniem pokonała Sassuolo, a kolejkę wcześniej zdołała urwać punkty Juventusowi. Koniec roku to zdecydowanie dobry czas w wykonaniu ekipy z Ligurii. W piątek stanie jednak przed najtrudniejszym zadaniem. Inter Mediolan rzadko myli się w obecnym sezonie Serie A i mimo niezłej formy gospodarzy jest zdecydowanym faworytem. Niemniej jednak zapowiada się ciekawe widowisko.

Genoa – Inter, transmisja na żywo w TV

Piątkowe starcie Genoi z Interem będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1. Początek o godzinie 20:45.

Genoa – Inter, transmisja online za darmo

Ten pojedynek możesz także obejrzeć online całkowicie za darmo, dzięki STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL, a następnie zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon. Jeśli wykonasz te dwie proste czynności dostęp do tego meczu Serie A zostanie odblokowany.

Genoa – Inter, transmisja online

Mecz Genoa – Inter możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Genoa – Inter, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest oczywiście Inter Mediolan. Kursy na zwycięstwo Nerazzurrich oscylują wokół 1,63. Warto jednak pamiętać, że Genoa dwa tygodnie temu potrafiła urwać punkty na własnym obiekcie Juventusowi.

Genoa Inter Mediolan 5.85 3.80 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 grudnia 2023 05:16 .

Gdzie obejrzeć mecz Genoa – Inter? Mecz będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1 lub online w CANAL+ Online oraz w STS TV. Kiedy jest mecz Genoa – Inter? Mecz rozpocznie się w piątek, 29 grudnia, o godzinie 20:45.

