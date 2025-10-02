REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Lecha?
Mecz Lecha Poznań z Rapidem Wiedeń w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Europy można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna na platformie Polsat Box Go.
Dostęp do kanałów Polsat Sport można uzyskać dzięki specjalnemu 3-miesięcznemu voucherowi od Superbet. Po jego odebraniu kibice będą mogli prześledzić wszystkie mecze Lecha oraz pozostałych polskich drużyn w fazie ligowej LK. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, a więc oszczędzasz wielką sumę.
Jak oglądać mecze Lecha dzięki voucherowi od Superbet?
Aby odebrać voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet, należy wykonać kilka prostych kroków:
- Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij w ten link),
- Wpłać co najmniej 40 zł i zagraj dowolny zakład,
- Przejdź weryfikację konta gracza,
- Voucher zostanie wysłany na adres e-mail,
- Użyj kodu i oglądaj wszystkie mecze Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji!
Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV
Spotkanie Lech Poznań – Rapid Wiedeń będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 18:45.
Mecz Lecha dzisiaj: stream online
Transmisja online z meczu Lech Poznań – Rapid Wiedeń będzie dostępna na platformie Polsat Box Go. Stream rozpocznie się o godzinie 18:35.
