Gdzie oglądać mecz Lecha Poznań dzisiaj? Transmisja ze spotkania Lech - Rapid Wiedeń będzie dostępna w TV oraz w formie streamu online.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Lecha?

Mecz Lecha Poznań z Rapidem Wiedeń w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Europy można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna na platformie Polsat Box Go.

Dostęp do kanałów Polsat Sport można uzyskać dzięki specjalnemu 3-miesięcznemu voucherowi od Superbet. Po jego odebraniu kibice będą mogli prześledzić wszystkie mecze Lecha oraz pozostałych polskich drużyn w fazie ligowej LK. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, a więc oszczędzasz wielką sumę.

Jak oglądać mecze Lecha dzięki voucherowi od Superbet?

Aby odebrać voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet, należy wykonać kilka prostych kroków:

Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij w ten link), Wpłać co najmniej 40 zł i zagraj dowolny zakład, Przejdź weryfikację konta gracza, Voucher zostanie wysłany na adres e-mail, Użyj kodu i oglądaj wszystkie mecze Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji!

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Lech Poznań – Rapid Wiedeń będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 18:45.

Mecz Lecha dzisiaj: stream online

Transmisja online z meczu Lech Poznań – Rapid Wiedeń będzie dostępna na platformie Polsat Box Go. Stream rozpocznie się o godzinie 18:35.

