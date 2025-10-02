Gdzie oglądać mecz Lecha Poznań dzisiaj? Transmisja TV i stream online za darmo (02.10.2025)

16:13, 2. października 2025 17:53, 2. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Gdzie oglądać mecz Lecha Poznań dzisiaj? Transmisja ze spotkania Lech - Rapid Wiedeń będzie dostępna w TV oraz w formie streamu online.

Mikael Ishak
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak
Liga Konferencji przez 3 miesiące ZA DARMO. Odbierz voucher na Polsat Sport z kodem GOALPOLSAT!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz Lecha?

Mecz Lecha Poznań z Rapidem Wiedeń w 1. kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Europy można obejrzeć w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Dodatkowo transmisja online będzie dostępna na platformie Polsat Box Go.

Dostęp do kanałów Polsat Sport można uzyskać dzięki specjalnemu 3-miesięcznemu voucherowi od Superbet. Po jego odebraniu kibice będą mogli prześledzić wszystkie mecze Lecha oraz pozostałych polskich drużyn w fazie ligowej LK. Standardowy koszt wyniósłby aż 150 zł, a więc oszczędzasz wielką sumę.

Odbieram 3-miesięczny voucher na Polsat Sport od Superbet!

Jak oglądać mecze Lecha dzięki voucherowi od Superbet?

Aby odebrać voucher na pakiet Polsat Sport od Superbet, należy wykonać kilka prostych kroków:

  1. Zarejestruj konto w Superbet z kodem GOALPOLSAT (kliknij w ten link),
  2. Wpłać co najmniej 40 zł i zagraj dowolny zakład,
  3. Przejdź weryfikację konta gracza,
  4. Voucher zostanie wysłany na adres e-mail,
  5. Użyj kodu i oglądaj wszystkie mecze Lecha Poznań, Jagiellonii Białystok, Rakowa Częstochowa i Legii Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji!

Mecz Lecha dzisiaj: transmisja TV

Spotkanie Lech Poznań – Rapid Wiedeń będzie transmitowane na żywo w polskiej telewizji. Transmisję przeprowadzą kanały Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Początek meczu w czwartek (2 października) o godzinie 18:45.

Mecz Lecha dzisiaj: stream online

Transmisja online z meczu Lech Poznań – Rapid Wiedeń będzie dostępna na platformie Polsat Box Go. Stream rozpocznie się o godzinie 18:35.

Kto wygra mecz?

  • Padnie remis
O której dzisiaj mecz Lecha Poznań?

Mecz Lech Poznań – Rapid Wiedeń w ramach 1. kolejki Ligi Konferencji odbędzie się w czwartek (2 października) o godzinie 18:45.

Gdzie obejrzeć mecz Lecha dzisiaj?

Spotkanie Lech – Rapid Wiedeń będzie transmitowane w TV na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Online transmisję udostępni platforma Polsat Box Go.