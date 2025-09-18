Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Barcelony? Transmisja za darmo (18.09.2025)

Gdzie oglądać mecz Barcelony dzisiaj?
Dzisiejsze spotkanie Barcelony z Newcastle będzie można obejrzeć online. Transmisja dostępna jest na platformie Canal+ Online, która umożliwia śledzenie meczów na komputerze, smartfonie, tablecie oraz telewizorze Smart TV.
Mecze Ligi Mistrzów można oglądać także bez dodatkowych opłat. Superbet rozdaje vouchery na 90 dni Canal+ Online, obejmujące transmisje całej fazy ligowej Champions League. Aby je odebrać, wystarczy rejestracja, weryfikacja konta i spełnienie prostych warunków. Dzięki temu kibice mogą oglądać wszystkie mecze Barcelony za darmo.
Jak odebrać voucher Superbet na Canal+?
Darmowy dostęp do Canal+ Online z transmisjami Ligi Mistrzów można zgarnąć dzięki promocji Superbet. Wystarczy:
- założyć konto z kodem GOAL (akcja trwa od 13.09.2025 do wyczerpania puli voucherów),
- wpłacić minimum 40 zł i zagrać pierwszy kupon,
- potwierdzić swoją tożsamość,
- a następnie odebrać voucher, który daje aż 3 miesiące bezpłatnego Canal+ Online.
Ważne: numer telefonu przypisany do konta w Superbet i Canal+ musi się zgadzać. Na start nowi użytkownicy otrzymują także bogaty pakiet bonusów – nawet 3755 zł, freebety o wartości 34 zł i dodatkowe 20 zł za pobranie aplikacji.
Kto wygra mecz?
- Barcelona 67%
- Newcastle 0%
- Będzie remis 33%
3+ Votes
Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja
Dzisiejszy mecz Ligi Mistrzów z udziałem Barcelony pokaże CANAL+ Extra 1. Transmisja będzie dostępna w jakości HD z polskim komentarzem. Początek o 21:00.
O której mecz Barcelony?
Mecz Newcastle United – FC Barcelona odbędzie się w czwartek, 18 września 2025 roku o godzinie 21:00 czasu polskiego.
Barcelona – Newcastle: zapowiedź meczu
Barcelona po udanym poprzednim sezonie wraca do walki o trofeum Champions League, które pozostaje celem numer jeden Hansa Flicka. Blaugrana imponuje formą w ofensywie, a Robert Lewandowski znów jest w świetnej dyspozycji.
Newcastle, które wraca do elitarnych rozgrywek po krótkiej przerwie, liczy na niespodziankę przed własną publicznością. Statystyki przemawiają jednak za gośćmi – Barcelona jest niepokonana w dziewięciu ostatnich spotkaniach, w których zdobyła aż 29 bramek.
Gdzie oglądać mecz Barcelony dzisiaj w Lidze Mistrzów?
Dzisiejszy mecz Barcelony w Lidze Mistrzów będzie można obejrzeć na żywo na kanale CANAL+ Extra 1 oraz online w serwisie Canal+ Online.
