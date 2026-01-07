Fulham – Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (7 stycznia) mecz 21. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Liam Delap

Fulham – Chelsea, gdzie oglądać?

W 21. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji z udziałem londyńskich drużyn. Mecz Fulham – Chelsea będzie szczególnie istotny dla sympatyków The Blues. Ich ulubieńcy rozegrają pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera, Liama Roseniora. Anglik zastąpił na Stamford Bridge zwolnionego Enzo Mareskę. Czy zaliczy udany debiut? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Fulham – Chelsea

Fulham – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Fulham – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Adam Stelmaszczyk.

Fulham – Chelsea, transmisja online

Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Fulham i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Fulham – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Fulham

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Fulham

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Fulham – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy faworyta upatrują w piłkarzach Chelsea. Ich zwycięstwo wiąże się ze współczynnikiem 2.10. Dla porównania, sukces Fulham możesz zagrać po kursie 3.80. Nieznacznie niższy kurs ustalono na remis.

Fulham Chelsea 3.75 3.60 2.10 Odds are subject to change. Last updated 7 stycznia 2026 18:28

Gdzie oglądać mecz Fulham – Chelsea? Spotkanie Fulham – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Fulham – Chelsea? Mecz odbędzie się już w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.