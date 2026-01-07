Fulham – Chelsea, gdzie oglądać?
W 21. kolejce Premier League dojdzie do rywalizacji z udziałem londyńskich drużyn. Mecz Fulham – Chelsea będzie szczególnie istotny dla sympatyków The Blues. Ich ulubieńcy rozegrają pierwsze spotkanie pod wodzą nowego trenera, Liama Roseniora. Anglik zastąpił na Stamford Bridge zwolnionego Enzo Mareskę. Czy zaliczy udany debiut? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Fulham – Chelsea
Fulham – Chelsea, transmisja w TV
Spotkanie Fulham – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Adam Stelmaszczyk.
Fulham – Chelsea, transmisja online
Mecz 21. kolejki Premier League z udziałem Fulham i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Fulham – Chelsea, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Fulham
- Remis
- Wygrana Chelsea
0 Votes
Fulham – Chelsea, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy faworyta upatrują w piłkarzach Chelsea. Ich zwycięstwo wiąże się ze współczynnikiem 2.10. Dla porównania, sukces Fulham możesz zagrać po kursie 3.80. Nieznacznie niższy kurs ustalono na remis.
Spotkanie Fulham – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 3, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w środę (7 stycznia) o godzinie 20:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.