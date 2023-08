Imago/Fotoagenzia Na zdjęciu: Jens Cajuste

Frosinone – Napoli, gdzie oglądać

Frosinone zagwarantowało sobie w ubiegłym sezonie pewny awans do Serie A z pierwszego miejsca w tabeli. Już na pierwszy ogień beniaminek czeka jednak niezwykle trudny mecz. Zagra z mistrzem Włoch, któremu zależy mocno na udanym rozpoczęciu nowej kampanii. Bukmacherzy nie dają Frosinone zbyt wielkich szans na zwycięstwo.

W ostatnich latach Napoli regularnie ogrywało Frosinone i wiele wskazuje na to, że nie inaczej będzie i w sobotnim meczu. Błękitni mają za sobą kilka udanych sparingów, a do tego udało im się zatrzymać w drużynie Victora Osimhena, Chwiczę Kwaracchelię, a do tego prawdopodobnie również Piotra Zielińskiego.

Sprawdźcie nasze typy na mecz Frosinone – Napoli.

Frosinone – Napoli, transmisja na żywo w TV

Transmisja meczu Frosinone – Napoli na szczęście będzie możliwe do obejrzenia w polskiej telewizji. Obejrzycie je na antenie Eleven Sports 1. Za darmo spotkanie obejrzycie dzięki usłudze STS TV do której dostęp otrzymasz podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji i stawiając dowolny zakład za przynajmniej 2 zł.

Frosinone – Napoli, transmisja na żywo za darmo

Spotkanie 1. kolejki Serie A między Frosinone, a Napoli obejrzycie za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki.

Zarejestruj konto w STS wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł Dostęp do transmisji ze spotkania Frosinone – Napoli zostanie odblokowany

Frosinone – Napoli, transmisja online

Mecz Frosinone z Napoli będziecie mogli obejrzeć także w Internecie. Umożliwia to usługa CANAL+ online. Warto zapoznać się z promocją, która pozwala zaoszczędzić aż 240 zł. Zakładając konto za pośrednictwem naszej strony i decydując się na roczny dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, miesięczny koszt to tylko 54 zł. W standardowej zamiast ofercie byłoby to 74 zł.

Frosinone – Napoli, kursy bukmacherskie

Nie powinno nikogo dziwić, że faworytem sobotniego meczu jest Napoli. Kurs na zwycięstwo Błękitnych wynosi około 1.38. Typ na wygraną Frosinone to aż 8.50.

Frosinone SSC Napoli Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 sierpnia 2023 18:45 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.