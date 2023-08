IMAGO Na zdjęciu: Victor Osimhen

Frosinone Calcio – SSC Napoli, typy i przewidywania

Nie trudno przewidzieć przebieg sobotniego meczu. Frosinone nie ma większych szans na sprawienie niespodzianki, która jest marzeniem tej drużyny. Dla Napoli zwycięstwo jest obowiązkiem. Sądzimy, że faworyt sprosta wyzwaniu na inaugurację i pokona beniaminka.

Frosinone Calcio – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Szkoleniowcy obu drużyn będą mieli do dyspozycji większość piłkarzy. Poza kadrą Napoli znalazł się natomiast kontuzjowany Khvicha Kvaratskhelia.

Frosinone Calcio – SSC Napoli, ostatnie wyniki

Piłkarze Frosinone rozpoczęli już sezon 2023/2024. Zespół ten zaczął zmagania w Pucharze Włoch. Mecz ten zakończył się pomyślnie dla beniaminka (1:0 z Pisą). Okres przygotowawczy również był udany. Frosinone po raz ostatni przegrało pięć miesięcy temu.

W Neapolu również nie mogą narzekać na okres przygotowawczy. W jego trakcie mistrz Włoch zaprezentował się na boisku pięciokrotnie. Napoli ani razu nie zaznało smaku porażki. Zespól ten pokonał Spal, Augsburg oraz cypryjski Apollon.

Frosinone Calcio – SSC Napoli, historia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały ze sobą w sezonie 2018/2019. Wówczas Napoli nie pozostawiło złudzeń Frosinone. Neapolitańczycy u siebie zwyciężyli 4:0, a w delegacji 2:0.

Frosinone Calcio – SSC Napoli, kursy bukmacherskie

Eksperci nie mają problemów ze wskazaniem faworyta i jest nim Napoli. Kursy na zwycięstwo mistrza Włoch oscylują wokół 1,36. Frosinone jest beniaminkiem Serie A, więc trudno spodziewać się triumfu tej ekipy. Typy na zwycięstwo gospodarzy są bardzo wysokie. Superbet oferuje kurs na taki scenariusz 9,0, a my przy tym zachęcamy również do skorzystania ze specjalnej promocji dla nowych klientów. Wykorzystaj kod promocyjny Superbet GOAL i odbierz bonusy o łącznej wartości nawet 3754 zł.

Frosinone Calcio – SSC Napoli, kto wygra

Frosinone Calcio – SSC Napoli, przewidywane składy

Frosinone (Przewidywany skład) 4-3-3 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Frosinone (Przewidywany skład) 4-3-3 SSC Napoli (Przewidywany skład) 4-3-3 Trenerzy Eusebio Di Francesco Rudi García Rezerwowi 11 Marvin Cuni

13 Matjaz Kamensek Pahic

15 Hamza Haoudi

16 Luca Garritano

17 Giorgi Kvernadze

20 Kalifa Kujabi

26 Soufiane Bidaoui

28 Daniel Macej

33 Lukas Klitten

37 Lorenzo Palmisani Natan Souza 3

Diego Demme 4

Mario Rui 6

Elif Elmas 7

Hirving Lozano 11

Hubert Idasiak 16

Giovanni Pablo Simeone 18

Alessio Zerbin 23

Jens Cajuste 24

Leo Østigard 55

Alessandro Zanoli 59

Giacomo Raspadori 81

Frosinone Calcio - SSC Napoli, transmisja meczu

Mecz 1. kolejki Serie A Frosinone - Napoli będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Starcie to będzie również dostępne w usłudze CANAL+ Online. CANAL+ przygotował znakomitą ofertę, dzięki której można zaoszczędzić aż 240 zł! Za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium korzystając z naszej oferty i decydując się opłacić abonament na 12 miesięcy z góry zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt to 54 zł, natomiast w przypadku standardowej oferty to 74 zł/mies.

