Fręch – Hunter: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (05.03.2026)

Fręch – Hunter, gdzie obejrzeć na żywo?
Magdalena Fręch rozpocznie występ w turnieju WTA Indian Wells od pojedynku ze Storm Hunter. Polka w ostatnich miesiącach notowała kilka solidnych występów w turniejach WTA i chce potwierdzić dobrą dyspozycję także na prestiżowej imprezie w Kalifornii.
Hunter jest zawodniczką bardziej znaną z gry deblowej, jednak regularnie próbuje swoich sił także w singlu. Australijka dobrze radzi sobie na twardych kortach i potrafi narzucić szybkie tempo gry. Spotkanie z Fręch będzie dla niej okazją do sprawdzenia się z rywalką z czołowej setki rankingu WTA. Transmisję meczu będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i w internecie.
Fręch – Hunter, transmisja w TV
Mecz pierwszej rundy turnieju WTA Indian Wells Fręch – Hunter rozegrany zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 21:30. Transmisja telewizyjna dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport oraz w serwisie Canal+ online.
Fręch – Hunter: transmisja za darmo
Mecz Fręch – Hunter można obejrzeć ZA DARMO dzięki transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do streamu, należy spełnić dwa proste warunki.
Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł
- Transmisja z meczu Fręch – Hunter zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”
Spotkanie Fręch – Hunter rozegrane zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 21:30.