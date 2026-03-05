Fręch – Hunter: gdzie oglądać? Transmisja na żywo (05.03.2026)

Magdalena Fręch rozpoczyna rywalizację w turnieju WTA Indian Wells. W pierwszej rundzie zmierzy się z Australijką Storm Hunter. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Fręch - Hunter w TV i online.

ZUMA Press, Inc./Alamy Na zdjęciu: Magdalena Fręch

Fręch – Hunter, gdzie obejrzeć na żywo?

Magdalena Fręch rozpocznie występ w turnieju WTA Indian Wells od pojedynku ze Storm Hunter. Polka w ostatnich miesiącach notowała kilka solidnych występów w turniejach WTA i chce potwierdzić dobrą dyspozycję także na prestiżowej imprezie w Kalifornii.

Hunter jest zawodniczką bardziej znaną z gry deblowej, jednak regularnie próbuje swoich sił także w singlu. Australijka dobrze radzi sobie na twardych kortach i potrafi narzucić szybkie tempo gry. Spotkanie z Fręch będzie dla niej okazją do sprawdzenia się z rywalką z czołowej setki rankingu WTA. Transmisję meczu będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i w internecie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fręch – Hunter, transmisja w TV

Mecz pierwszej rundy turnieju WTA Indian Wells Fręch – Hunter rozegrany zostanie w czwartek (5 marca) o godzinie 21:30. Transmisja telewizyjna dostępna będzie na kanałach Canal+ Sport oraz w serwisie Canal+ online.

Fręch – Hunter: transmisja za darmo

Mecz Fręch – Hunter można obejrzeć ZA DARMO dzięki transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do streamu, należy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł Transmisja z meczu Fręch – Hunter zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie