Francja – Islandia, gdzie oglądać?
Przed nami starcie Francji z Islandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Podopieczni Didiera Deschampsa uchodzą za zdecydowanego faworyta tej rywalizacji, jednak drużyna z północy Europy z pewnością spróbuje sprawić niespodziankę. Obie ekipy przystępują do meczu w dobrych nastrojach – zarówno Francuzi, jak i Islandczycy rozpoczęli kwalifikacje mundialu od zwycięstwa, inkasując komplet punktów. Początek rywalizacji na Parc des Princes już dzisiaj (wtorek, 9 września) o godzinie 20:45.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Francja – Islandia.
Francja – Islandia, transmisja w TV
Mecz w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Mianowicie, wtorkowe spotkanie zostanie wyemitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1, do którego dostęp jest płatny.
- Zobacz: El. MŚ 2026 – tabele
Francja – Islandia, transmisja online
Eliminacyjne starcie mistrzostw świata między Francuzami a Islandczykami oczywiście obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Dzisiejszy pojedynek będzie dostępny na platformie streamingowej Polsat Box Go, gdzie trzeba wykupić specjalny pakiet.
Francja – Islandia, sonda
Kto wygra?
- Francja 100%
- Padnie remis 0%
- Islandia 0%
3+ Votes
Francja – Islandia, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Francuzów wynosi około 1.10, typ na zwycięstwo Islandczyków to mniej więcej 31.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 11.00. Załóż konto w STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.
