Francja – Islandia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Zwycięzca tej rywalizacji zostanie liderem tabeli grupy D. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj (wtorek, 9 września) o godzinie 20:45.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Francji

Francja – Islandia, gdzie oglądać?

Przed nami starcie Francji z Islandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Podopieczni Didiera Deschampsa uchodzą za zdecydowanego faworyta tej rywalizacji, jednak drużyna z północy Europy z pewnością spróbuje sprawić niespodziankę. Obie ekipy przystępują do meczu w dobrych nastrojach – zarówno Francuzi, jak i Islandczycy rozpoczęli kwalifikacje mundialu od zwycięstwa, inkasując komplet punktów. Początek rywalizacji na Parc des Princes już dzisiaj (wtorek, 9 września) o godzinie 20:45.

Francja – Islandia, transmisja w TV

Mecz w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Mianowicie, wtorkowe spotkanie zostanie wyemitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1, do którego dostęp jest płatny.

Francja – Islandia, transmisja online

Eliminacyjne starcie mistrzostw świata między Francuzami a Islandczykami oczywiście obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Dzisiejszy pojedynek będzie dostępny na platformie streamingowej Polsat Box Go, gdzie trzeba wykupić specjalny pakiet.

Francja – Islandia, sonda

Kto wygra? Francja

Padnie remis

Islandia Francja 100%

Padnie remis 0%

Islandia 0% 3+ Votes

Francja – Islandia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Francuzów wynosi około 1.10, typ na zwycięstwo Islandczyków to mniej więcej 31.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 11.00. Załóż konto w STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Francja Islandia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2025 13:31 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Francja – Islandia? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1. Kiedy odbędzie się mecz Francja – Islandia? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (9 września) o godzinie 20:45.

