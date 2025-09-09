Francja – Islandia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (09.09.2025)

17:36, 9. września 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Francja – Islandia: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Zwycięzca tej rywalizacji zostanie liderem tabeli grupy D. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj (wtorek, 9 września) o godzinie 20:45.

Reprezentanci Francji
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Reprezentanci Francji

Francja – Islandia, gdzie oglądać?

Przed nami starcie Francji z Islandią w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026. Podopieczni Didiera Deschampsa uchodzą za zdecydowanego faworyta tej rywalizacji, jednak drużyna z północy Europy z pewnością spróbuje sprawić niespodziankę. Obie ekipy przystępują do meczu w dobrych nastrojach – zarówno Francuzi, jak i Islandczycy rozpoczęli kwalifikacje mundialu od zwycięstwa, inkasując komplet punktów. Początek rywalizacji na Parc des Princes już dzisiaj (wtorek, 9 września) o godzinie 20:45.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Francja – Islandia.

Francja – Islandia, transmisja w TV

Mecz w ramach kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu rzecz jasna będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Mianowicie, wtorkowe spotkanie zostanie wyemitowane na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1, do którego dostęp jest płatny.

Francja – Islandia, transmisja online

Eliminacyjne starcie mistrzostw świata między Francuzami a Islandczykami oczywiście obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Dzisiejszy pojedynek będzie dostępny na platformie streamingowej Polsat Box Go, gdzie trzeba wykupić specjalny pakiet.

Francja – Islandia, sonda         

Kto wygra?

  • Francja
  • Padnie remis
  • Islandia
  • Francja 100%
  • Padnie remis 0%
  • Islandia 0%

3+ Votes

Francja – Islandia, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska i większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Francuzów wynosi około 1.10, typ na zwycięstwo Islandczyków to mniej więcej 31.00, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 11.00. Załóż konto w STS, podając w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać między innymi zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Francja

El. MŚ, Europa, grupa D |

9 września 2025

20:45

1.10
10.5
33.0
Islandia
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2025 13:31.

Gdzie obejrzeć spotkanie Francja – Islandia?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1.

Kiedy odbędzie się mecz Francja – Islandia?

Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (9 września) o godzinie 20:45.

