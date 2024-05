Giuseppe Maffia/Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Finał Ligi Europy 2024: gdzie oglądać?

W środę (22 maja) rozegrany zostanie finałowy mecz Ligi Europy. To pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów, które rozegrane zostaną w najbliższym czasie. O trofeum powalczą zdecydowanie dwie najlepsze drużyny w tych rozgrywkach – Atalanta Bergamo i Bayer Leverkusen. Finał rozegrany zostanie na stadionie w Dublinie i powinien dostarczyć dużych emocji. Z meczu dostępna będzie jedynie transmisja internetowa.

Finał Ligi Europy 2024: transmisja na żywo

W tej kwestii nie ma dobrych wiadomości dla kibiców, bowiem transmisja z finałowego meczu nie będzie dostępna w telewizji. Jest to oczywiście związane z faktem, że wyłącznymi prawami do transmisji rozgrywek Ligi Europy w Polsce dysponuje platforma Viaplay. Skorzystanie z niej to jedyny sposób na obejrzenie meczu Bayer Leverkuen – Atalanta. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00, natomiast od 19:55 prowadzone będzie przedmeczowe studio.

O której finał Ligi Europy?

Finałowy mecz Lig Europy 2024 pomiędzy Atalantą Bergamo i Bayerem Leverkusen rozegrany zostanie w środę (22 maja) o godzinie 21:00.

Gdzie oglądać finał Ligi Europy 2024? Finał Ligi Europy możesz obejrzeć na platformie Viaplay. Kiedy rozegrany zostanie finał Ligi Europy? Finał Ligi Europy rozegrany zostanie 22 maja (środa) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.