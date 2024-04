SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Fenerbahce – Olympiakos, gdzie oglądać

Pojedynek Olympiakosu Pireus z Fenerbahce to okazja do pojedynków dwóch gorącokrwistych grup kibiców. Oba stadiony znane są z gorącej atmosfery, dlatego też Grecy za wszelką cenę chcieli zyskać u siebie przewagę. To im się udało, bo wygrali 3:2. Sebastian Szymański i spółka bynajmniej nie zarzucili jednak wiary w awans do półfinału Ligi Konferencji. Reprezentant Polski przed tygodniem zanotował asystę i tym razem również zrobi wszystko, by pomóc kolegom awansować do kolejnej fazy europejskich rozgrywek.

Fenerbahce – Olympiakos, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmisji meczów Ligi Konferencji w Polsce posiada platforma streamingowa Viaplay. Czwartkowy mecz nie będzie zatem dostępny w tradycyjnej telewizji.

Fenerbahce – Olympiakos, transmisja online

Spotkanie Ligi Konferencji obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Sukru Saracoglu Stadium.

Fenerbahce – Olympiakos, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów tym razem do Turcy są wyraźnym faworytem i mają większe szanse na zwycięstwo przed własnymi kibicami.

Fenerbahce Olympiakos Pireus Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2024 20:55 .

